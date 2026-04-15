Первый в России центр по производству семян томатов построят в Воскресенске

В России 15 апреля отмечают День отечественных семян — дату, призванную подчеркнуть важность семеноводства для всего агропромышленного комплекса страны. Московская область вносит весомый вклад в развитие отрасли: местные предприятия не только наращивают производственные объемы, но и тщательно следят за качеством продукции.

Многие предприятия области делают акцент на использовании собственных семян. Так, «ТуламашАгро» в этом году планирует засеять яровым рапсом свыше двух тысяч гектаров в Серебряных Прудах, причем часть площадей отвели специально под производство новых партий семян.

Так, компания «Дока-Генные Технологии» делает ставку на селекцию столовых и технических сортов картофеля, применяя биотехнологии и искусственный интеллект, «Лукаморе» сосредоточилось на производстве семян для выращивания лука-севка, уделяя особое внимание адаптации к климату региона. В свою очередь, «Щелково Агрохим» предлагает широкий ассортимент семян — от сахарной свеклы до подсолнечника, причем многие позиции выпускают с инновационной защитой.

Семеноводческие центры региона активно занимаются селекцией. Разработки отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к погодным особенностям Подмосковья и универсальностью применения. Это обеспечивает им стабильный спрос среди аграриев.

Весь материал, который пойдет в дело, произвели в прошлом сезоне на территории хозяйства, а его качество уже подтвердили специалисты Луховицкого межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области.

Специалисты изучили пробы семян ярового рапса сорта «Гедемин» (РС1) и постановили, что их качество соответствовует нормам.

Подобные проверки провели и в других предприятиях, в частности, в Зарайске, Сергиевом Посаде и Мытищах.

Продолжается и работа по развитию инфраструктуры. В Воскресенске в этом году появится первый в России селекционно-семеноводческий центр, который будет выпускать семена томатов. Проект реализует предприятие «ЭКО-культура», которому уже выдали разрешение на строительство.

Планируется, что оно ежегодно сможет производить до 120 миллионов семян. Кроме того, сотрудники компании будут заниматься разработкой отечественных сортов и гибридов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области указали на то, что такие проекты дают возможность снизить зависимость российского рынка от импортных семян.