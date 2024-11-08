Первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие» прошел в Подмосковье
Первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие» прошел в Подмосковье. Мероприятие организовал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.
В форуме также приняли участие «Высшая школа народных искусств (Академия)», ООО «Торговый дом „Культура дома“» и АНО «Центр основ семьеведения и управления домом». Организаторы планируют проводить форум ежегодно.
Форум собрал представителей различных творческих объединений и мастеров народных промыслов, среди которых была председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России и президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.
На пленарной сессии участники обсудили значение народных художественных промыслов для формирования национального культурного суверенитета и культурного кода народов России. Основное внимание уделили важности сохранения и популяризации НХП.
Сенатор РФ и член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина подчеркнула, что народные художественные промыслы становятся все более важной частью экономики креативных индустрий. В условиях глобализации и цифровизации многие страны стремятся сохранить свою уникальную культуру.
«Изделия народных промыслов приобретают особую ценность, поскольку отражают самобытность конкретной территории и являются воплощением национальных традиций. Они помогают людям лучше понять свои корни, почувствовать связь с прошлым и найти свое место в быстро меняющемся мире», — рассказала Щетинина.
Московская область занимает первое место в стране по объемам производства народных художественных промыслов. В регионе функционирует 19 предприятий, на которых трудятся около 1,3 тысячи человек, а также три производителя, охватывающих восемь направлений НХП. Кроме того, в Подмосковье расположены четыре специализированных высших учебных заведения, готовящих мастеров в этой области.
В рамках форума организовали выставку народных художественных промыслов, на которой представили более 200 уникальных экспонатов, известных по всему миру. Среди них — жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино и знаменитые клинские елочные игрушки.
Дополнительно участники рассмотрели такие темы, как роль семейных ценностей в сохранении традиций и влияние искусственного интеллекта на культуру. Кроме того, гости форума смогли ознакомиться с эксклюзивной коллекцией одежды, разработанной выпускниками и модельерами «Высшей школы народных искусств (Академия)», которая использует технологии народных художественных промыслов, включая вышивку и кружевоплетение.