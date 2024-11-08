Первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие» прошел в Подмосковье. Мероприятие организовал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

В форуме также приняли участие «Высшая школа народных искусств (Академия)», ООО «Торговый дом „Культура дома“» и АНО «Центр основ семьеведения и управления домом». Организаторы планируют проводить форум ежегодно.

Форум собрал представителей различных творческих объединений и мастеров народных промыслов, среди которых была председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России и президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

На пленарной сессии участники обсудили значение народных художественных промыслов для формирования национального культурного суверенитета и культурного кода народов России. Основное внимание уделили важности сохранения и популяризации НХП.

Сенатор РФ и член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина подчеркнула, что народные художественные промыслы становятся все более важной частью экономики креативных индустрий. В условиях глобализации и цифровизации многие страны стремятся сохранить свою уникальную культуру.

«Изделия народных промыслов приобретают особую ценность, поскольку отражают самобытность конкретной территории и являются воплощением национальных традиций. Они помогают людям лучше понять свои корни, почувствовать связь с прошлым и найти свое место в быстро меняющемся мире», — рассказала Щетинина.