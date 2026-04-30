30 апреля 2026 18:13 Первые шаги в большое будущее. Воробьев и Щеголев посетили Дмитровский техникум после масштабного обновления

Крупнейший в России медико-спасательный кластер по программе «Профессионалитет» работает в Подмосковье на базе Дмитровского техникума. Учреждение посетили губернатор Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Они осмотрели мастерские и поговорили со студентами об их планах на будущее.

Дмитровский техникум – старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. Выпускники этого учреждения идут работать на ведущие предприятия региона сразу после выпуска. Учебный корпус техникума на Инженерной улице построили в 1934 году. После капитального ремонта в здании появились современные лаборатории и мастерские. Сейчас там занимаются 950 студентов, а всего в техникуме более 3,4 тысячи учащихся. «В целом в Подмосковье мы видим устойчивый рост интереса к колледжам. Сегодня шесть из 10 девятиклассников выбирают колледж. За последние три года число заявлений на поступление выросло на 65%. Поэтому мы обновляем систему СПО: за пять лет капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляем еще 11», – рассказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сотрудничество с ведущими предприятиями и проект «Профессионалитет» Техникум получил грант в рамках программы «Профессионалитет» на создание крупнейшего в стране медико-спасательного кластера. В него входят девять образовательных учреждений и восемь предприятий-работодателей. Первокурсники проходят профильные занятия и получают практические навыки. Они тренируются на настоящем пожарном полигоне и отрабатывают действия в приближенных к реальным условиях.

Директор техникума Ирина Александровская рассказала, что после ремонта в здании появились современные классы и мастерские с высокотехнологичной техникой. Теперь вместе с партнерами там готовят кадры «под ключ». «Сегодня все больше выпускников девятых классов осознанно выбирают наш техникум. Как результат – почти 80% ребят сразу потом трудоустраиваются. Наши студенты востребованы, так как учатся на настоящем оборудовании, а зачастую оно даже превосходит оснащение современных предприятий», — отметила она. Лаборатория по изучению БПЛА В рамках «Профессионалитета» на базе техникума также открыта лаборатория по изучению строения и управления БПЛА. Там занимаются студенты направлений «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность». В прошлом году стартовал первый набор по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Техникум получил от Подмосковья современные беспилотники, которые позволяют ребятам заниматься на реальном оборудовании. Они тренируются на симуляторах и совершают реальные полеты.

Внимание уделяют и теоретической составляющей. Учащиеся осваивают программирование на языках Python, C++ и ROS, что позволяет им создавать алгоритмы автономного полета. Со студентами занимаются опытные педагоги, а также пилоты международного класса и участники СВО. «Наши старшекурсники уже весьма востребованы: одни занимаются аэрофотосъемкой в агросекторе, другие — участвуют в поисково-спасательных работах вместе с МЧС. Операторы беспилотников сегодня нужны везде», — сказал педагог Андрей Агеев. Всего в техникуме 48 направлений обучения, включая 30 специальностей и 12 профессий. Там готовят медиков, юристов, энергетиков, логистов и другие кадры. Благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями студенты могут проходить стажировки, получать дополнительные стипендии и возможность трудоустройства сразу после выпуска.