Первую свадьбу сыграли в палате Пушкинской больницы

История, которая произошла в Пушкинской больнице, стала настоящим испытанием любви и силы духа. Молодая пара уже готовилась к переезду к морю и свадьбе: вещи были собраны, рабочие вопросы решены, однако за несколько дней до отъезда мужчина внезапно почувствовал сильную боль в животе.

Врачи диагностировали тотальный острый панкреонекроз — одно из самых тяжелых хирургических заболеваний, при котором поджелудочная железа начинает разрушаться под действием собственных ферментов.

Пациент провел в больнице 110 дней, из них 31 день — в реанимации. За это время он перенес восемь сложных операций, пережил массивное кровотечение, длительный отказ работы кишечника и 21 день лечебного голодания. Из-за тяжелого состояния мужчина потерял 43 килограмма.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Александр Пантелимонов, случай оказался крайне тяжелым из-за большого количества осложнений, однако добиться положительного результата помогли не только профессиональные действия врачей, но и невероятная поддержка со стороны невесты.