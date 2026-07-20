Первую свадьбу сыграли в палате Пушкинской больницы
История, которая произошла в Пушкинской больнице, стала настоящим испытанием любви и силы духа. Молодая пара уже готовилась к переезду к морю и свадьбе: вещи были собраны, рабочие вопросы решены, однако за несколько дней до отъезда мужчина внезапно почувствовал сильную боль в животе.
Врачи диагностировали тотальный острый панкреонекроз — одно из самых тяжелых хирургических заболеваний, при котором поджелудочная железа начинает разрушаться под действием собственных ферментов.
Пациент провел в больнице 110 дней, из них 31 день — в реанимации. За это время он перенес восемь сложных операций, пережил массивное кровотечение, длительный отказ работы кишечника и 21 день лечебного голодания. Из-за тяжелого состояния мужчина потерял 43 килограмма.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Александр Пантелимонов, случай оказался крайне тяжелым из-за большого количества осложнений, однако добиться положительного результата помогли не только профессиональные действия врачей, но и невероятная поддержка со стороны невесты.
Надо отдать ей должное, без всякого преувеличения. Такое крайне редко видишь, чтобы пациент был под постоянным пристальным наблюдением практически 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это и гигиена, и кормление, и постоянная поддержка.
Александр Пантелимонов
заведующий хирургическим отделением № 1
По словам заведующей отделением анестезиологии-реанимации № 1 Яны Метальниковой, большое значение сыграли ранняя реабилитация и постепенное восстановление физической активности, а любовь и забота близкого человека стали для пациента дополнительной мотивацией бороться за жизнь.
Когда стало понятно, что мужчина не сможет выписаться к назначенной дате свадьбы, сотрудники загса зарегистрировали брак прямо в больничной палате. Жених произнес «да» на больничной кровати, невеста пришла в белом сарафане, а свидетелями стали медсестры отделения. Для Пушкинской больницы эта церемония стала первой в истории.
Сейчас молодого человека уже выписали. Ему предстоит длительная реабилитация, которая, по оценкам врачей, займет от шести месяцев до года. Молодожены надеются, что после полного восстановления смогут исполнить свою давнюю мечту и отметить свадьбу у моря в кругу родных и друзей.