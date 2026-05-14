Первенство Подмосковья по спортивному лазертагу провели в Химках

В Химках провели IV открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. Турнир объединил подростков из военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 17 лет.

Соревнования организовало Министерство информации и молодежной политики региона. Турнир посвятили памяти Дмитрия Кириллова — педагога и наставника, который в 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи. «Но его дело продолжает жить. Очень важно, что молодые ребята понимают и ценят подвиг своего земляка», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

За проявленное мужество Дмитрия Кириллова посмертно наградили орденом Мужества. Первенство началось с минуты молчания в память о герое. Почетным гостем мероприятия стала его вдова Ольга.

«Для нашей семьи этот турнир — свидетельство того, что дело Димы живет. Он всегда верил в молодежь, в их силу и искренность. Видя сегодня столько горящих глаз, я понимаю: его педагогический путь продолжается в каждом из этих ребят», — подчеркнула она. Основной частью программы стали командные соревнования по лазертагу. На специальном полигоне участникам предстояло захватывать и удерживать контрольные точки, распределяя силы между атакой и обороной. Помимо командных боев, подростки соревновались и в личных дисциплинах: разбирали и собирали автомат Калашникова, снаряжали магазины учебными патронами и выполняли упражнения по стрельбе.

«В этом году мы сохранили расширенную соревновательную сетку, чтобы каждый мог проявить свои сильные стороны. Мы видим, насколько важно парням и девушкам показать себя не только в тактике лазертага, но и в личных дисциплинах — работе с АК или стрельбе», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Победителями соревнований стали команды «Святогор» из Москвы, «Звезда» из Химок, «Варяг-Z» из Подольска и «Аврора» из Мытищ. Призовые места также заняли коллективы из Солнечногорска, Балашихи, Чехова, Серпухова и других городов Подмосковья. Мероприятие провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети».