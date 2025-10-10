Перспективы индивидуального жилищного строительства обсудили в Мособлдуме
В Московской областной думе прошла открытая трибуна, посвященная актуальным вопросам индивидуального жилищного строительства. В зале собрались депутаты, представители федеральных и областных органов власти, архитекторы, застройщики и главы муниципалитетов.
Главной темой встречи стало создание новых стандартов, которые позволят сделать частное домостроение более комфортным, безопасным и системным.
Большие дома для семей
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что вопросы индивидуального жилищного строительства напрямую связаны с национальными целями России.
«ИЖС отвечает государственным задачам не только в плане реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“, но и улучшения демографической ситуации. Большой дом для семьи — это мечта для многих», — пояснил он.
Брынцалов отметил, что с 2022 года две трети нового жилья в регионе составляют именно частные дома, а значит, развивать эту сферу необходимо комплексно.
Он процитировал и губернатора Московской области Андрея Воробьева: «Наша обязанность — создавать на территориях индивидуальной застройки качественные условия».
По словам председателя регионального парламента, важно, чтобы дороги и инженерные сети в поселениях не принадлежали частным лицам, а были общим имуществом.
«В примерную программу Госдумы на декабрь этого года включен проект федерального закона „О жилых комплексах, управлении общим имуществом малоэтажных жилых комплексов“», — уточнил Брынцалов.
Новые стандарты и решение старых проблем
Одним из ключевых направлений работы председатель Московской областной думы назвал разработку стандарта проектирования и застройки ИЖС, который изначально будет предусматривать наличие всех необходимых коммуникаций.
Отдельно он остановился на вопросах уже существующих коттеджных поселков и садовых товариществ.
«В Московской области в план догазификации включено 1385 СНТ. Также мы постепенно решаем проблему изношенных, аварийных, бесхозных сетей в СНТ. Электросетевое хозяйство передается на баланс профессиональных территориальных сетевых организаций — „Россети Московский регион“ и „Мособлэнерго“. Уже консолидировано почти семь тысяч СНТ», — добавил Игорь Брынцалов.
Он обратил внимание на то, что необходимо услышать мнение жителей, экспертов и застройщиков, чтобы выработать наиболее эффективные решения.
Что предстоит сделать
Первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин рассказал, что регион уже создал рабочую группу по внедрению новых стандартов.
По его словам, в регионе намерены применять механизмы комплексного развития территорий, как это уже делают в многоквартирном строительстве.
«Мы хотим строить коттеджные поселки, чтобы появлялись застройщики, которые имеют хорошую репутацию, соответствующую квалификацию, которые действительно обеспечат такие поселки всей необходимой инфраструктурой», — уточнил Фомин.
Первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, в свою очередь, заявила, что развитие индивидуального домостроения требует собственной системы градорегулирования.
«Ошибаться можно, врать нельзя, и сегодня мы прямо говорим о том, что хаосу в ИЖС пора положить конец», — подчеркнула она.
По словам Кузьминой, в новом стандарте учтут ошибки прошлых лет и установят четкие правила для проектирования и строительства коттеджных поселков.
Вода, свет и газ — основа комфорта
Первый заместитель министра экологии и природопользования региона Виталий Тюрин напомнил, что при проектировании новых поселков необходимо предусматривать централизованное водоснабжение и канализацию.
Советник министра энергетики Московской области Виталий Акуличев добавил, что почти четверть всей потребляемой в регионе электроэнергии приходится на индивидуальное жилищное строительство, а большая часть жалоб связана именно с качеством электроснабжения.
Он также подчеркнул, что газификация способна снизить нагрузку на сети.
Подмосковный опыт — пример для страны
Депутат Государственной думы Александр Якубовский и председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ефим Басин поддержали идею внедрения нового стандарта.
«Опыт Московской области в кластерном подходе к застройке малоэтажных поселков неоценим. Будем предлагать такие проекты как пилотные для всей России», — подчеркнул Басин.
Ситуация в Клину и Раменском
Глава Клина Инна Федотова отметила, что в округе находятся 309 СНТ, почти все электрифицированы, однако лишь 6% имеют доступ к газу.
Она предложила упростить оформление земли под контейнерные площадки и скорректировать федеральный закон для упрощения проведения собраний в садовых товариществах.
Глава Раменского округа Эдуард Малышев, в свою очередь, рассказал, что летом в округе проживает до миллиона человек.
«У нас есть нехватка мощностей по теплу, воде и электроэнергии», — уточнил он, но добавил, что местные власти реагируют на поступающие заявки и планомерно решают проблемы.
Глава Рузского округа Александр Горбылев в своем выступлении обратил внимание на последствия хаотичной застройки, которая снижает качество жизни и рентабельность проектов.
«Поэтому стандарты необходимо внедрять, застройщиков необходимо структурировать по их качеству, ответственности, отношению к своим приобретателям ИЖС», — отметил он.
По итогам открытой трибуны все вопросы, поступившие от жителей и руководства муниципалитетов, будут проработаны.