Перспективы индивидуального жилищного строительства обсудили в Мособлдуме

Строительство

Депутаты

Недвижимость

Мособлдума

В Московской областной думе прошла открытая трибуна, посвященная актуальным вопросам индивидуального жилищного строительства. В зале собрались депутаты, представители федеральных и областных органов власти, архитекторы, застройщики и главы муниципалитетов.

Главной темой встречи стало создание новых стандартов, которые позволят сделать частное домостроение более комфортным, безопасным и системным. Большие дома для семей Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что вопросы индивидуального жилищного строительства напрямую связаны с национальными целями России. «ИЖС отвечает государственным задачам не только в плане реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“, но и улучшения демографической ситуации. Большой дом для семьи — это мечта для многих», — пояснил он. Брынцалов отметил, что с 2022 года две трети нового жилья в регионе составляют именно частные дома, а значит, развивать эту сферу необходимо комплексно. Он процитировал и губернатора Московской области Андрея Воробьева: «Наша обязанность — создавать на территориях индивидуальной застройки качественные условия».

По словам председателя регионального парламента, важно, чтобы дороги и инженерные сети в поселениях не принадлежали частным лицам, а были общим имуществом.

«В примерную программу Госдумы на декабрь этого года включен проект федерального закона „О жилых комплексах, управлении общим имуществом малоэтажных жилых комплексов“», — уточнил Брынцалов. Новые стандарты и решение старых проблем Одним из ключевых направлений работы председатель Московской областной думы назвал разработку стандарта проектирования и застройки ИЖС, который изначально будет предусматривать наличие всех необходимых коммуникаций. Отдельно он остановился на вопросах уже существующих коттеджных поселков и садовых товариществ. «В Московской области в план догазификации включено 1385 СНТ. Также мы постепенно решаем проблему изношенных, аварийных, бесхозных сетей в СНТ. Электросетевое хозяйство передается на баланс профессиональных территориальных сетевых организаций — „Россети Московский регион“ и „Мособлэнерго“. Уже консолидировано почти семь тысяч СНТ», — добавил Игорь Брынцалов. Он обратил внимание на то, что необходимо услышать мнение жителей, экспертов и застройщиков, чтобы выработать наиболее эффективные решения. Что предстоит сделать Первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин рассказал, что регион уже создал рабочую группу по внедрению новых стандартов. По его словам, в регионе намерены применять механизмы комплексного развития территорий, как это уже делают в многоквартирном строительстве. «Мы хотим строить коттеджные поселки, чтобы появлялись застройщики, которые имеют хорошую репутацию, соответствующую квалификацию, которые действительно обеспечат такие поселки всей необходимой инфраструктурой», — уточнил Фомин. Первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, в свою очередь, заявила, что развитие индивидуального домостроения требует собственной системы градорегулирования. «Ошибаться можно, врать нельзя, и сегодня мы прямо говорим о том, что хаосу в ИЖС пора положить конец», — подчеркнула она.

По словам Кузьминой, в новом стандарте учтут ошибки прошлых лет и установят четкие правила для проектирования и строительства коттеджных поселков.

Вода, свет и газ — основа комфорта Первый заместитель министра экологии и природопользования региона Виталий Тюрин напомнил, что при проектировании новых поселков необходимо предусматривать централизованное водоснабжение и канализацию. Советник министра энергетики Московской области Виталий Акуличев добавил, что почти четверть всей потребляемой в регионе электроэнергии приходится на индивидуальное жилищное строительство, а большая часть жалоб связана именно с качеством электроснабжения. Он также подчеркнул, что газификация способна снизить нагрузку на сети. Подмосковный опыт — пример для страны Депутат Государственной думы Александр Якубовский и председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ефим Басин поддержали идею внедрения нового стандарта. «Опыт Московской области в кластерном подходе к застройке малоэтажных поселков неоценим. Будем предлагать такие проекты как пилотные для всей России», — подчеркнул Басин. Ситуация в Клину и Раменском Глава Клина Инна Федотова отметила, что в округе находятся 309 СНТ, почти все электрифицированы, однако лишь 6% имеют доступ к газу.

Она предложила упростить оформление земли под контейнерные площадки и скорректировать федеральный закон для упрощения проведения собраний в садовых товариществах.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев, в свою очередь, рассказал, что летом в округе проживает до миллиона человек. «У нас есть нехватка мощностей по теплу, воде и электроэнергии», — уточнил он, но добавил, что местные власти реагируют на поступающие заявки и планомерно решают проблемы. Глава Рузского округа Александр Горбылев в своем выступлении обратил внимание на последствия хаотичной застройки, которая снижает качество жизни и рентабельность проектов. «Поэтому стандарты необходимо внедрять, застройщиков необходимо структурировать по их качеству, ответственности, отношению к своим приобретателям ИЖС», — отметил он. По итогам открытой трибуны все вопросы, поступившие от жителей и руководства муниципалитетов, будут проработаны.