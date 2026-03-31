Переезд из аварийного дома в 2026 году: как получить жилищный сертификат в Подмосковье

Подмосковье

Андрей Воробьев

Недвижимость

Новый год

Аварийное жилье

Квартиры

Новая программа выдачи сертификатов на переселение из аварийных домов стартовала в Подмосковье. Она охватит около 42 тысяч человек, которые смогут приобрести новую квартиру в любом уголке региона.

Как работает программа расселения аварийного фонда Сертификат дает возможность оплатить покупку новой квартиры за счет государства. Поддержку оказывают жителям домов, которые официально признаны непригодными для жизни и включены в государственную программу. Ее запустили в регионе еще в 2022 году для расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го. Сейчас обладателями сертификата могут стать жители домов, которые получили такой статус до 1 апреля 2025 года — а это порядка 42 тысяч человек. «В Подмосковье, чтобы держать хороший темп, мы не только строим новые дома, но также используем такой инструмент, как жилищный сертификат. Многие жители выбирают именно его — потому что не нужно ждать, когда введут новый дом, не нужно привязываться к одной локации», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Как можно использовать сертификат Сертификат делает процесс переселения проще и быстрее. Вся процедура занимает около месяца. Сначала необходимо подать заявку в местную администрацию, затем старую квартиру оценят для расчета суммы выплаты. После этого нужно выбрать новое жилье. Оплату за него перечислит администрация, а переселенцу останется оформить право собственности и подписать договор, по которому старое жилье переходит государству.

Мы запускаем новую программу выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья. Собственники такого фонда и наниматели по соцнайму до 1 июля могут обратиться в администрацию округа. И, если все условия соблюдены, до 1 августа заключают соглашение, а до 1 октября должны будут выбрать подходящий вариант в любом муниципалитете Подмосковья. Андрей Воробьев

Отдельно губернатор обратил внимание, что это может быть готовая квартира в новостройке, строящемся МКД или первоначальный взнос по ипотеке. На какую сумму выдается сертификат Сумма сертификата составляет 181,7 тысячи рублей за квадратный метр. При этом государство гарантирует оплату как минимум 28 квадратов на человека. То есть за квартиру площадью 20 квадратных метров собственник получит около пяти миллионов рублей.

1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9

Куда можно переехать? Квартиру можно приобрести в любом округе Подмосковья. При этом ее стоимость может быть меньше суммы сертификата, а остаток разрешается вложить в ремонт или направить на другие цели. Для участия в программе нужно иметь право собственности на жилье, признанное аварийным, не владеть другой недвижимостью и не получать ранее аналогичные меры поддержки. В прошлом году по сертификатам расселили более 90 тысяч квадратных метров аварийного фонда, программа охватила порядка пяти тысяч человек. Всего с 2022 года новоселье отметили 12 тысяч жителей.