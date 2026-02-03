В Подмосковье ведут специализированную подготовку операторов дронов для участия в СВО. Занятия проходят на базе высшего общевойскового командного училища. Факультет для войск беспилотных систем заработал там в сентябре прошлого года. Учреждение посетил губернатор Андрей Воробьев.

Больше половины курсантов в роте будущих командиров подразделений БПЛА — бывшие участники спецоперации. «Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев. В следующем году училище отметит 110-летие. Его основали как 1-ю Московскую революционную пулеметную школу. Главной задачей учреждения всегда оставалась подготовка высококвалифицированных кадров. За все время там подготовили пять маршалов и более 600 генералов, из которых более 130 — Герои Советского Союза и России.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В настоящее время училище представляет собой современный центр, где есть передовые тренажерные комплексы по подготовке наводчиков-операторов для бронированной техники, компьютерное оборудование и своя лаборатория. «Сейчас у нас проходят плановые занятия курсантов. Это и тактическая подготовка, и комплексные занятия по вождению боевой техники. И, что сейчас является самым актуальным — обучение применению беспилотных летательных аппаратов, включая наземные роботизированные системы, которые имеют большое значение как в плане огневого воздействия на противника, так и при эвакуации раненых», — отметил начальник Московского высшего общевойскового командного училища, генерал-майор Роман Бинюков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

На базе училища — два тактических полигона. Там курсанты отрабатывают на практике ведение боя, штурм зданий и населенных пунктов в условиях, приближенных к реальным. Они учатся оказывать первую помощь и эвакуировать раненых. Тренировки проходят и днем, и ночью. Одним из инструкторов факультета стал лауреат премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело» Ян Еловский. Он помогает Донбассу более 10 лет. В училище он проводит занятия по тактической медицине.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Операторов БПЛА в Подмосковье готовят в нескольких учреждениях. Среди них также центр «Витязь» в Балашихе. Программу создали по запросу с фронта. Обучение там длится 30 дней и включает как теоретические уроки, так и работу на симуляторах, сборку дронов, полевую практику и многое другое. Инструкторами стали бывшие бойцы СВО. В «Витязе» проводят подготовку и по другим направлениям. Среди них специалисты по связи, радиоэлектронной борьбе и инженеры. Обучение начинается после подписания контракта на год с возможностью продления на добровольной основе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Бойцам предоставляют единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей, а также регулярные довольствия не менее 5,5 миллиона рублей за год. Узнать об этом больше можно по телефону +7 495 990-90-90 или на сайте.