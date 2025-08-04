Павильон Подмосковья вновь стал лучшим на фестивале «Таврида.Арт»

На побережье бухты Капсель завершился фестиваль «Таврида.Арт» — одно из главных событий для молодых артистов и творцов со всей страны. Московская область представила на фестивале насыщенную программу. Павильон региона стал центром притяжения для талантливой молодежи, а его работу отметили наградой «Творчество без границ».

«Таврида.Арт» — это не просто фестиваль, это важная часть большой работы по поддержке талантливой молодежи Подмосковья. В этом году наша делегация, как и всегда показала себя ярко и многогранно: от серьезных мастер-классов по тактической медицине до потрясающих творческих выступлений на сцене «Арт.ЭКСПО», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Почетными гостями павильона стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент Абхазии Бадра Гунба и руководитель ассоциации волонтерских центров «Добро.РФ» Артем Метелев. Особенно запомнился День ВДВ — рядом с павильоном Подмосковья открыли выставку современного вооружения, угощали гостей мороженым и лимонадом, создавая праздничное настроение.

Павильон Подмосковья стал популярным местом среди гостей фестиваля. Здесь раздавали мороженое и лимонад, делали яркий аквагрим, печатали моментальные фото на память. За несколько дней раздали десять тысяч порций мороженого и три тысячи стаканов напитков. Также Московская область презентовала молодежный мерч: футболки, панамки, толстовки и сумки от проектов «Мы — Россия», «Смотри.Знай.Думай» и «Волонтеры Подмосковья».

Участники делегации из Московской области посещали лекции, участвовали в мастер-классах, занимались в творческих мастерских и даже ставили спектакли. Так, актриса из Мытищ Снежана Андросова выступила в театрально-цирковом представлении по произведениям Чехова, а Евгения Апаткина из Электростали встретилась с Героем России Артуром Орловым, который передал теплые слова региону.

«В прошлом году я была простой участницей, жила в палатках и загадала: в следующий раз обязательно выйду на сцену в качестве артистки. И вот моя мечта сбылась! Наш спектакль — это современное прочтение классики через призму циркового искусства. Мы хотели показать, насколько актуальными остаются чеховские темы сегодня», — поделилась эмоциями Снежана.

Особое внимание привлекли мастер-классы по тактической медицине. Инструктор Учебного центра тактической медицины Артема Катулина Игорь развернул настоящую полевую школу первой помощи, где каждый желающий мог не только получить теорию, но и сразу отработать навыки на практике.

«Важно понимать, что навыки первой помощи — это не просто полезные знания, а необходимость современного мира. Мы учим ребят не просто механическим действиям, а способности быстро оценивать ситуацию, принимать решения и действовать правильно», — заключил Катулин.

Фестиваль организовали по нацпроекту «Молодежь и дети». Мероприятие стало настоящей площадкой вдохновения, новых знакомств и творческого роста для подрастающего поколения.