Патриотические однодневные туры для детей и подростков стартовали в Подмосковье

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением первых» в преддверии 80-летия Великой Победы запустила патриотические однодневные туры для школьников и студентов колледжей в 43 регионах страны. Они пройдут с апреля по октябрь. В день старта группа ребят из Подмосковья отправилась в поездку по маршруту «На подступах к столице».

«В год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и 80-летия Победы мы подготовили для ребят специальные патриотические маршруты. Каждый из них знакомит юных путешественников с важнейшим периодом истории страны, подвигами ее народа, отражает такую значимую ценность, как служение Родине», — рассказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

В ходе тура «На подступах к столице» ребята из Подмосковья возложили цветы к Вечному огню на аллее Славы, посетили Красногорский филиал Музея Победы, поучаствовали в историко-познавательном квесте, увидели уникальные экспонаты в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее и стали участниками флешмоба. Кроме того, школьники написали письма солдатам СВО и смогли отправить почтовые открытки с символами Победы.