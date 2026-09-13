Патриарх Кирилл освятил храм на территории Центра имени Эрисмана в Мытищах

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм в честь Смоленской иконы Божией Матери «Седмиезерная» на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах. Великий чин освящения и Божественную литургию возглавил предстоятель Русской православной церкви.

В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. На платформе «Макс» он отметил, что строительство храма связано со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России.

«Четыре года назад вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Алексеевной мы закладывали здесь первый камень, а сегодня разделили этот особенный день вместе с жителями Мытищ», — написал Воробьев.

Идея строительства храма появилась в 2022 году, когда отмечалось 100-летие санитарно-эпидемиологической службы страны. Через год на территории научного центра начались работы.

По словам губернатора, храм стал данью уважения нескольким поколениям специалистов санитарно-эпидемиологической службы, которые более века занимаются предупреждением заболеваний и сохранением здоровья людей.