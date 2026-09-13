Патриарх Кирилл освятил храм на территории Центра имени Эрисмана в Мытищах
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм в честь Смоленской иконы Божией Матери «Седмиезерная» на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана в Мытищах. Великий чин освящения и Божественную литургию возглавил предстоятель Русской православной церкви.
В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. На платформе «Макс» он отметил, что строительство храма связано со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России.
«Четыре года назад вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Алексеевной мы закладывали здесь первый камень, а сегодня разделили этот особенный день вместе с жителями Мытищ», — написал Воробьев.
Идея строительства храма появилась в 2022 году, когда отмечалось 100-летие санитарно-эпидемиологической службы страны. Через год на территории научного центра начались работы.
По словам губернатора, храм стал данью уважения нескольким поколениям специалистов санитарно-эпидемиологической службы, которые более века занимаются предупреждением заболеваний и сохранением здоровья людей.
Отдельное значение Воробьев придал поддержке проекта со стороны патриарха Кирилла. Губернатор поблагодарил предстоятеля РПЦ за отношение к Подмосковью, поддержку региональных инициатив и пастырское наставничество.
Новый храм получил особый статус Патриаршего подворья. Воробьев отметил, что сюда смогут приходить не только сотрудники научного центра, но и жители Мытищ, а также гости округа.
Пусть новый храм станет местом, куда хочется приходить за поддержкой и душевным спокойствием, где люди смогут разделить и радость, и непростые минуты своей жизни.
Андрей Воробьев
Выбор посвящения храма также связан с темой здоровья. Смоленская Седмиезерная икона Божией Матери почитается как чудотворная. По преданию, в XVII веке она помогла избавить Казань от эпидемии чумы. Перед этим образом верующие традиционно молятся об избавлении от болезней.
Храм на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана объединил духовную традицию и историю санитарно-эпидемиологической службы. Его строительство началось после юбилея службы, а завершилось созданием постоянного места для богослужений и молитвы в Мытищах.