Паллиативные пациенты Подмосковья смогут получить медоборудование на дом

Минздрав Московской области закупил оборудование для поддержания систем жизнеобеспечения, чтобы выдавать паллиативным пациентам на дом. Теперь нуждающиеся смогут получить аппарат ИВЛ для домашнего использования. Об этом 360.ru рассказала руководитель координационного Центра паллиативной медицинской помощи Подмосковья Анна Шестакова.

На связи с пациентами

По ее словам, на этом новшества не заканчиваются. Также всех пациентов обеспечат бесплатными лекарствами и проконсультируют в любое время суток — координационный центр организовал горячую линию по паллиативной помощи.

Центр работает в Подмосковье уже два года.

«Он появился летом на базе Химкинской больницы. Его создали по принципу единого окна. Человек, обратившийся в координационный центр по горячей линии либо через портал, может получить ответ на любой вопрос, получить решение любой проблемы, связанной с оказанием паллиативной помощи», — рассказала Шестакова.

Паллиативная помощь в регионе оказывается по нескольким направлениям. На амбулаторном этапе медики выезжают на дом, а также записывают пациента в кабинет. Также существует госпитализация пациента в отделение паллиативной помощи. Кроме того, и сами пациенты, и их родственники могут получить психологическую поддержку.

Техника есть

Шестакова отметила, что в Подмосковье удалось создать парк медицинского оборудования.

«И в этом парке есть аппараты, которые помогают поддержать дыхательную функцию. Это аппараты искусственной вентиляции [легких], откашливатели, аспираторы, кислородные концентраторы, все расходные материалы, которые необходимы для того, чтобы оборудование работало у пациента. Маски, трубки, канюли, все, что нужно пациенту, уже есть в парке и готово к выдаче пациенту. Абсолютно бесплатно», — рассказала Анна Шестакова.