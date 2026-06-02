Открытый диалог с жителями, выполнение поставленных задач и развитие ключевых сфер остаются основой работы властей Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в начале традиционного ежегодного обращения к жителям.

Выступая перед представителями органов власти, депутатского корпуса, правоохранительных структур, общественных организаций, руководителями муниципалитетов и активными жителями, глава региона подчеркнул, что мероприятие проводят в соответствии с уставом Московской области.

«Вся наша деятельность основана на указах и поручениях президента и на запросах жителей, с которыми мы встречаемся на постоянной основе. Выездные администрации, работа на местах, личные встречи», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание на важность постоянного взаимодействия власти и общества, подчеркнув, что именно такой формат помогает своевременно находить пути решения важнейших задач.

По его словам, эффективная обратная связь с населением остается одним из ключевых инструментов управления регионом.

Отдельно Андрей Воробьев затронул предстоящий политический цикл. Он напомнил, что в 2026 году состоятся выборы в федеральный и региональный парламенты.

Глава региона отметил особую роль партии «Единая Россия», которая несет ответственность за реализацию взятых обязательств и выполнение наказов жителей на всех уровнях власти — от муниципального до федерального.

Губернатор также подчеркнул значимость работы представителей общественных институтов, депутатов, членов Общественной палаты, специалистов сфер образования и здравоохранения, а также всех, кто активно участвует в жизни региона. По его словам, уровень доверия жителей напрямую зависит от вовлеченности каждого участника этой работы и качества общения с людьми.

«Всегда честный разговор востребован, всегда после таких разговоров можно найти решение даже в самой сложной ситуации. Я очень рассчитываю на тех, кто присутствует в зале, и тех, кто находится на местах, занимающих активную позицию», — подчеркнул глава региона.