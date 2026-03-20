Открытая трибуна о модернизации теплоснабжения прошла в Щелкове

Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры обсудили на открытой трибуне в Щелкове. В мероприятии участвовали депутаты Мособлдумы, представители профильных министерств, Фонда капремонта, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Участники заседания осмотрели котельную на Институтской улице. Они обсулуживает 110 многоквартирных домов микрорайона Чкаловский и 13 социальных объектов. По госпрограмме в прошлом году там обновили деаэратор и котлы, рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

В Подмосковье с 2023 года ведут большие работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В программу вкладывают как бюджетные средства, так и инвестиции.

«Основная цель — повысить качество и надежность оказания коммунальных услуг, снизить аварийность на объектах ЖКХ. План по модернизации коммунальной инфраструктуры по государственной программе уже сформирован в перспективе до 2030–2031 годов», — рассказал Олег Гаджиев.

Отопительный сезон в Подмосковье скоро подойдет к концу. Его итоги подведут к начану мая.

«Отопительный период близится к завершению, окончательные итоги подведем ближе к маю, но поскольку пик холодов пройден, уже можно констатировать, что в целом регион прошел этот сезон достойно и без крупных инцидентов. Кстати, с учетом длительного периода морозов этой зимой отмечено рекордное потребление электроэнергии в Московской области, что делает особенно важным обеспечение надежности электросетевого хозяйства», — сказал Гаджиев.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров рассказал о модернизации теплоснабжения в Пушкино, Фрязине, Лосино-Петровском, Сергиевом Посале и Щелкове. В этом году там проведут 99 работ, включая модернизацию 49 котельных и четырех ЦТП. Улучшения почувствуют более 181 тысячи человек.

«В 2026 году в Подмосковье в госпрограмму модернизации теплоснабжения включены 170 котельных и более 500 котлов, 67 ЦТП, одно резервно-топливное хозяйство и 212 километров теплосетей. Программа этого года затронет свыше двух миллионов человек, 13 тысяч МКД и порядка 2,7 тысячи социальных объектов», — подытожил Олег Гаджиев.