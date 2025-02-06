Сегодня 11:12 От лесопарков до набережных. Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году Воробьев: 147 пространств благоустроят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Подмосковье

Благоустройство

Губернаторская программа Подмосковья

Андрей Воробьев

Парки

В программу благоустройства на 2025 год вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие пространства в городах Подмосковья. О плане по обновлению 147 локаций рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый год в Подмосковье появлялись новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе. Мы активно участвуем в президентском проекте по благоустройству, продолжаем обновлять знаковые объекты. В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем еще 147», — рассказал Воробьев.

Лесопарки Отдельное внимание уделят развитию лесопарков, которые востребованы у жителей и гостей Подмосковья. Программа их создания стартовала в 2021 году по инициативе губернатора. Сейчас в Подмосковье уже 34 таких пространства. В этом году первый этап работ проведут в Кучинском лесопарке в Балашихе. Там появятся тематический маршрут Мейерхольда, тропинки и детские площадки.

В Одинцове благоустроят лесопарковую зону «Новая Трехгорка» с тропинками на 7,5 километра. На территории оборудуют зоны для мангала, спортивные и детские площадки, места для выгула собак, кофе-поинты. Работы также пройдут в Пироговском лесопарке в Мытищах, в Масловском лесопарке в Одинцове, в лесопарках Климовска, Коломны и Люберец. Парки Подмосковье продолжает улучшать парки. В этом году благоустройство проведут, например, в Ивантеевке. Здесь появятся новые детские и спортивные площадки, кафе, зона барбекю, площадка для выгула собак. Сделают освещение входной группы, обустроят новую тропиночную сеть, установят видеонаблюдение и малые архитектурные формы, а территорию озеленят.

Благоустроят и Парк «Дружба» в Люберцах. Здесь появится мост, который соединит два берега озера Черное. В Подмосковье работают 209 парков и лесопарков. За последние девять лет их количество увеличилось почти в девять раз. Набережные, скверы и площади В 2025 году преобразится набережная реки Нара в Наро-Фоминске. Тут сделают смотровые площадки у воды, амфитеатры, зоны отдыха с теневыми навесами и беседками, удобные маршруты для пешеходов и велосипедистов.

В Хотькове благоустроят площадь, которая расположена на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина. Здесь установят городские символы, сухой фонтан, сделают сменную выставку. Особенностью проекта станет использование элементов кудринской резьбы, что подчеркнет культурную идентичность Хотькова.

Сквер Защитников Москвы в Лобне также обновят в 2025 году. В плане благоустройства Папанинская дача в Королеве, территория перед ледовым дворцом спорта «Кристалл» в Электростали, Сквер 60-летия Победы в Егорьевске, набережная Яузы в Мытищах. Детские площадки и освещение За год в Подмосковье установят 741 детскую площадку. Продолжится и работа по модернизации наружного освещения. В рамках губернаторского проекта «Светлый город» обустроят еще 374 объекта. Планируется заменить свыше 35 тысяч светильников на светодиодные, что повысит уровень энергоэффективности уличного освещения в целом.

Шестой год подряд Московская область входит в топ-3 рейтинга Минстроя России по качеству городской среды. За это время в регионе благоустроено 273 общественных территории, включая набережные, станции МЦД, стелы трудовой и воинской доблести. Установлено более 3,2 тысячи детских игровых площадок и шесть каруселей. Работа по благоустройству подмосковных городов продолжается.