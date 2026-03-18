От Гжели до Клина и Жостова: где живут легендарные промыслы Подмосковья

Подмосковье — настоящая сокровищница народных промыслов. Более двух веков здесь расписывают фарфор, куют знаменитые жостовские подносы, вырезают забавных медвежат и создают платки, которыми вдохновляются мировые кутюрье. Где увидеть гжельскую синеву, своими руками расписать матрешку и поймать стеклодува за работой — в материале 360.ru.

Гжельская роспись фарфора и керамики В Раменском городском округе вот уже более 700 лет делают знаменитую бело-голубую роспись на фарфоре и керамике. Название промысла относится к географическому названию обширного района, в который входили 25 деревень — Гжельский куст. Сегодня эта территория находится в 60 километрах от столицы, идет по железной дороге Москва — Муром — Казань. До революции эти населенные пункты были включены в Богородский и Бронницкий уезды. До появления росписи Гжель славилась своей глиной. Широкая добыча этого материала началась в 1663 году, когда царь Алексей Михайлович приказал добыть глину для аптекарских сосудов и алхимической утвари. Помимо этого, из гжельской глины делали кирпичи, гончарные трубы, изразцы, детские игрушки — все это везли в Москву. Знаменитый синий цвет посуда Гжели приобрела во второй половине 20-х годов XIX века, когда мастера узнали о кобальтовой краске. Она единственная при высоких температурах обжига не выгорала. Еще одна характерная черта гжельской росписи — немного расплывшийся рисунок, который получали благодаря подглазурной работе: сначала изделие обжигали, затем наносили рисунок, а сверху глазурь. Таким образом, посуду обжигали два раза.

Фото: Сувениры народных промыслов Подмосковья — роспись в технике гжель — на выставке-ярмарке «Ладья» / Медиасток.рф

Послушать об истории промысла можно на Гжельском заводе художественной росписи в селе Гжель по адресу: 34-й километр Егорьевского шоссе. Жостовская роспись металлических подносов Знаменитую роспись кованых металлических подносов придумали в деревне Жостово городского округа Мытищи еще в 1825 году, когда князья Демидовы с Урала завезли в села и деревни Троицкой волости (территория современных Мытищ) основы жестяного промысла. В итоге мастерские появились в Жостове, Осташкове, Хлебникове и Троицком. Промысел также вобрал в себя черты более ранней Федоскинской лаковой миниатюры (о ней мы расскажем чуть позже) Жостовская роспись выполняется масляными красками в несколько слоев, первым идет замалевок. Другие используемые материалы: лак, металлический порошок, сусальное золото, поталь — тончайшая металлическая фольга, перламутр. Сами подносы ковали из листового металла. После придания им формы заготовку изделия отправляли в печь, шлифовали, грунтовали и покрывали эмалью.

Фото: Сувениры народных промыслов Подмосковья — жостовские подносы — на выставке-ярмарке «Ладья» / Медиасток.рф

Жостовская роспись была ориентирована на широкий круг потребителей и отличалась пышностью и яркостью. Основной мотив — цветочный букет или натюрморт. Полюбоваться изделиями подмосковного промысла можно в музее подносов при Жостовской фабрике на улице Дивной, строение 15. Важно, что посещать его можно только по предварительной записи. Помимо экскурсий, здесь проводят и мастер-классы. Федоскинская миниатюра Помимо жостовской росписи, князья Демидовы завезли на территорию Троицкой волости федоскинскую лаковую роспись миниатюр. Промысел сложился в селе Федоскино в конце XVIII века. Именно здесь заработала одна из самых крупных табакерочных фабрик первой гильдии Коробова. Впоследствии предприятие стало самым крупным поставщиком лаковых изделий: табакерок, бисерниц, шкатулок, гравюр и миниатюр.

Его яркое отличие в том, что роспись выполняют на папье-маше. Ее исполняют масляными красками в три-четыре слоя. Перед росписью на изделие наносили светоотражающий металлический порошок, сусальное золото или поталь, перламутр. Яркий контраст создает картинка на черном фоне. Сходить на экскурсию и познакомиться с промыслом можно на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи в селе Федоскино городского округа Мытищи по адресу: улица Лукутинская, 10. Также для посетителей доступны мастер-классы росписи брошей и шкатулок.

Фото: Шкатулка в технике лаковой миниатюры Федоскино на выставке «Фантазии полет и рук творенье…» / Медиасток.рф

Шерстяные платки Павловского Посада Платки и шали из Павловского Посада знамениты уже более 200 лет. Они не только согревают в холодную погоду, но и вдохновляют ведущих российских и зарубежных модельеров, таких как Вячеслав Зайцев, Демну Гвасалию и других. Небольшое предприятие по изготовлению платков основали еще в 1795 году. Сначала мастерицы создавали шелковые изделия в небольшом количестве, а в середине следующего века началось массовое изготовление шалей. Оценить красоту и качество платков и узнать их подробную историю можно в музее при Павловопосадской платочной мануфактуре по адресу: улица Каляева, 5. Экскурсию проводят только по предварительной записи в группах до 10 человек.

Фото: Павловопосадская платочная мануфактура / Медиасток.рф

Сергиевопосадская матрешка Знаменитая во всем мире русская матрешка появилась в сердце Подмосковья — в Сергиевом Посаде. Несмотря на ее популярность, это довольно молодой промысел — он появился лишь в конце XIX века. Матрешку изготавливают из мягких пород липы, ольхи или березы. Их срубают ранней весной и сушат в течение нескольких лет. Первой выпиливают самую маленькую, неразборную матрешку, затем матрешки-вкладыши — всего четыре-пять штук. Посмотреть на разнообразие изделий можно в Музее русской матрешки напротив Троице-Сергиевой лавры по адресу: проспект Красной армии, 123.

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник / Медиасток.рф

Дулевский фарфор В 1832 году купец Терентий Кузнецов в пустоши Дулево города Ликино-Дулево основал небольшой завод по производству фарфоровой посуды. За 20 лет предприятие стало крупнейшим в России. Сначала дешевый скромно украшенный фарфор приобретали крестьяне, но затем изделия завода нашли своих покупателей и у среднего класса. Со временем посуду из фарфора делали специально для аристократов — его стилизовали под западный стиль, благодаря чему фарфор стал настолько популярным. Кроме того, изделия завода выставлялись на международных выставках. Посетить музей фарфора при Дулевском фарфоровом заводе можно по адресу: город Ликино-Дулево, улица Ленина, 15.

Фото: Дулевский фарфоровый завод / Медиасток.рф

Фарфоровый завод Гарднера В 1754 году на территории современного Талдомского городского округа в поселке Вербилки появилась частная фабрика фарфора. Тогда земля принадлежала Николаю Урусову. Примерно в это время шотландский лесоторговец Фрэнсис Гарднер пообещал себе завалить Россию фарфоровой посудой, чтобы не переплачивать за дорогую импортную. Шотландец объездил всю Россию в поисках нужной глины и нашел ее на Черниговщине. Решив вопрос с сырьем, он приобрел ту самую фабрику в 1766 году. Посуда предприятия действительно стала популярна и попала даже на императорский стол. В 1833 году на фабрике освоили выпуск посуды из фаянса, еще через 10 лет — высшего сорта фаянса опака. Познакомиться с изделиями можно в музее при фабрике по адресу: поселок Вербилки, улица Забырина, 1А. Есть экскурсии и мастер-классы. Места нужно предварительно бронировать.

Фото: Фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднер» в Вербилках / Медиасток.рф

Клинские елочные игрушки из стекла В далеком 1848 году правнук Александра Меньшикова основал на доставшейся ему в наследство земле стекольное производство по изготовлению колб для керосиновых ламп, бутылок, аптечного и цветного стекла. Крестьяне, которые работали на предприятии, со временем овладели этим искусством и начали самостоятельно делать женские украшения — бусы, сережки, кокошники, а затем и елочные игрушки. Официальной датой основания производства на территории современного Клина считается 1887 год. Сегодня игрушку делают в несколько этапов: в стеклодувном цехе изделию придают нужную форму — шара, колокольчика или сердца, затем расписывают, присыпая золотыми или серебряными блестками. Посмотреть и приобрести украшения можно в музее елочной игрушки «Клинское подворье». Также там проводят мастер-классы по росписи игрушек.

Фото: Музей елочной игрушки «Клинское подворье» / Медиасток.рф

Богородская резная игрушка Резные деревянные игрушки появились в селе Богородское, которое находится на территории Сергиево-Посадского городского округа. Промысел зародился в XVII веке. Резные игрушки начали делать крепостные Троице-Сергиева монастыря. В 1913 году ведущие мастера объединились в Кустарную игрушечно-резную артель, которую позже преобразовали в фабрику художественной резьбы. Обычно мастера делали игрушки в виде сказочных персонажей, домашних и диких животных и птиц, неваляшек, барыней, гусар, работящих мужиков, кузнецов, богатырей. Посмотреть игрушки можно на экскурсии на Богородской фабрике художественной резьбы по дереву в поселке Богородское, 79Б. Получасовая экскурсия обойдется в 400 рублей взрослым, льготникам — 350 рублей, детям до 14 лет — 350 рублей, детям-льготникам — 300 рублей. Маленьким посетителям до трех лет вход бесплатный.