От детских площадок до центральных площадей. Как жители Подмосковья определяют облик своих городов

«Детский городок» на Пионерской лидирует в голосовании в Коломне

Какими будут парки, скверы, площади и набережные Подмосковья в ближайшие годы, сегодня решают сами жители. До завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства остаются считаные дни. В Коломне борьба идет сразу между несколькими общественными пространствами, а результаты голосования уже определяют, какие территории получат новую жизнь.

Жители Подмосковья продолжают выбирать общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всероссийское онлайн-голосование завершится 12 июня.

В Коломне на выбор представлены три территории: сквер на улице Круговой, общественное пространство у дома № 46 на улице Ларцевы Поляны и «Детский городок» на улице Пионерской. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет через портал Госуслуг.

От выбора жителей к реальным проектам

Как отмечают в муниципалитете, механизм народного голосования уже доказал свою эффективность. Именно так ранее была выбрана Советская площадь в Коломне — территория теперь готовится к масштабному обновлению.

Первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной подчеркнул, что жители сами определили необходимость преобразования площади.

«Люди ее выбрали, эту территорию. Считаю, наверное, объективно. Люди проголосовали, что требуют изменения. Требуется капитальный ремонт, реконструкция», — отметил он.

По его словам, проект сейчас проходит экспертизу. На площади планируют создать новые зоны отдыха, теневые пространства для посетителей и обновить инфраструктуру. При этом сама территория сохранит свое назначение и останется открытым общественным пространством с высокой проходимостью.