От детских площадок до центральных площадей. Как жители Подмосковья определяют облик своих городов
«Детский городок» на Пионерской лидирует в голосовании в Коломне
Какими будут парки, скверы, площади и набережные Подмосковья в ближайшие годы, сегодня решают сами жители. До завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства остаются считаные дни. В Коломне борьба идет сразу между несколькими общественными пространствами, а результаты голосования уже определяют, какие территории получат новую жизнь.
Жители Подмосковья продолжают выбирать общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всероссийское онлайн-голосование завершится 12 июня.
В Коломне на выбор представлены три территории: сквер на улице Круговой, общественное пространство у дома № 46 на улице Ларцевы Поляны и «Детский городок» на улице Пионерской. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет через портал Госуслуг.
От выбора жителей к реальным проектам
Как отмечают в муниципалитете, механизм народного голосования уже доказал свою эффективность. Именно так ранее была выбрана Советская площадь в Коломне — территория теперь готовится к масштабному обновлению.
Первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной подчеркнул, что жители сами определили необходимость преобразования площади.
«Люди ее выбрали, эту территорию. Считаю, наверное, объективно. Люди проголосовали, что требуют изменения. Требуется капитальный ремонт, реконструкция», — отметил он.
По его словам, проект сейчас проходит экспертизу. На площади планируют создать новые зоны отдыха, теневые пространства для посетителей и обновить инфраструктуру. При этом сама территория сохранит свое назначение и останется открытым общественным пространством с высокой проходимостью.
«Детский городок» вырвался вперед
Лидером нынешнего голосования остается «Детский городок» на улице Пионерской, который уже набрал более 11,5 тысячи голосов.
По словам Дениса Лубяного, объект участвует в голосовании второй год подряд. Во многом это связано с тем, что территория расположена в густонаселенном районе, где проживает много молодых семей.
Местные жители считают, что пространство нуждается в обновлении. Молодая мама Александра Тян рассказала, что на площадке не хватает современных игровых зон для самых маленьких детей.
«Побольше для малышей каких-то новых развлечений. Карусели, возможно, обновить, какую-то интересную сделать», — сказала она.
Голосование, которое меняет города
Жители отмечают, что результаты голосования действительно воплощаются в жизнь. Одним из таких примеров стал сквер возле молодежного центра «Горизонт» в Коломне, который благоустроили. Сегодня это популярное место отдыха для подростков, семей с детьми и представителей старшего поколения.
Местная жительница Юлия Бирюкова рассказала, что голосовала именно за этот проект и считает такие программы важным инструментом развития городской среды.
«Очень хорошо, что бывают такие программы, которые помогают нашему городу быть более благоустроенным», — отметила она.
Житель Коломны Павел Кириллин также напомнил, что жители поддержали благоустройство сквера, а результатом стали новые дорожки, зоны отдыха и современное общественное пространство.
Проголосовать за объекты благоустройства можно до 12 июня через учетную запись на портале Госуслуг. Территории, которые получат наибольшую поддержку жителей, войдут в планы благоустройства на 2027 год и будут реализованы в рамках народной программы «Единой России».