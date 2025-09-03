Сегодня 15:23 «Останавливаться недопустимо». Андрей Воробьев — о развитии детской медицины в Подмосковье Андрей Воробьев дал старт международному съезду педиатров в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Специалисты из 40 регионов России и 11 стран мира прибыли в Подмосковье на шестой съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Еще более семи тысяч медиков присоединились к мероприятию дистанционно. Старт съезду дал губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил врачей за их труд и наградил лучших педиатров региона.

«Смысл нашего съезда — чтобы собрать здесь всех самых лучших, профессиональных специалистов и продолжать искать новые возможности, учиться, совершенствовать эту помощь. Останавливаться недопустимо, особенно если речь идет о самом дорогом — наших детях», — отметил губернатор. Съезд проводят в Подмосковье с 2020 года. За это время он получил статус флагманского мероприятия для всей страны.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор вручил медикам региональные награды. Их получили лучшие специалисты из Дзержинского, Щелкова, Электростали, Видного и других округов. «Мне хочется, чтобы на этом форуме звучали интересные идеи, участники узнавали что-то новое. И затем это новое применяли у себя в поликлинике, стационаре или научном центре», — добавил Воробьев. Поддержка педиатров в Подмосковье Всего в Подмосковье более 2,6 тысячи педиатров. Для них действуют разнообразные меры поддержки и программы повышения квалификации. Так, в рамках проекта «Наш участковый врач» молодые врачи получают помощь от более старших коллег-наставников, а также психологическую поддержку и профилактику профессионального выгорания. Благодаря этому уже удалось адаптировать более 300 специалистов и сократить дефицит кадров.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, врачи могут получить социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья, премии за привлечение на работу коллег и многое другое. Система родовспоможения и детского здравоохранения в Подмосковье Ежегодно в Подмосковье рождаются более 70 тысяч детей. Чтобы этот процесс был максимально комфортным для молодых родителей, в регионе есть четко выстроенная система. В области работают семь медучреждений родовспоможения самого высокого уровня. Это шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии МОНИАГ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В прошлом году в Красногорске заработал детский медцентр Рошаля, где помощь по 28 профилям получают ребята со всей страны. Там уже провели более 16 тысяч операций, а в стационаре прошли лечение 30 тысяч юных пациентов. На базе учреждения создан Центр телемедицины, где ежедневно проводят до 300 консультаций. «Медучреждение очень красивое, но главное, что мы смогли там подобрать сильный состав, и наладить огромное количество оборудования, операционных. Сегодня там ежедневно делается более 60 операций. Очень важно, что ДКЦ на своей площадке проводит международные конференции», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Филиал медцентра Рошаля 1 сентября заработал в Ромашкове. Прием там ведут педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и другие специалисты. Получать помощь там могут и взрослые. Усиленное развитие здравоохранения помогло Подмосковью значительно сократить младенческую смертность. Программа съезда Мероприятие в этом году пройдет с 3 по 5 сентября. Для врачей проведут симпозиумы, где они смогут обменяться опытом и рассмотреть клинические случаи, а также форумы по диетологии, орфанным заболеваниям, сестринскому делу и другим направлениям. На площадках мероприятия развернули выставку инновационных технологий в педиатрии. На ней представили передовое оборудование, которое внедрили в регионе в этом году. Это современные аппараты для лечения и реабилитации, а также мобильные приложения и другие цифровые сервисы.