Участники СВО в Подмосковье получают разные виды поддержки, включая бесплатную реабилитацию, протезы, выплаты и другие льготы. Особые условия для них создают и в медицинских учреждениях. Так, новая частная многопрофильная клиника в Железнодорожном предложила бойцам и их близким скидку на услуги в размере 50%. Об особенностях нового современного центра — в нашем материале.

Большой многопрофильный медицинский центр «Клиника Героев» открылся на улице Поликахина в Железнодорожном. Там будут получать помощь как взрослые, так и дети — всего порядка четырех тысяч пациентов в месяц. Одна из особенностей клиники — передовое оборудование, которое позволит врачам проводить более точную диагностику. Также на базе учреждения работает дневной стационар.

Фото: Мособлдума

Особые условия для участников СВО и их семей Участники СВО и их семьи смогут получить в клинике не только скидку на медицинские услуги, но и ежемесячные бесплатные консультации врачей по шести направлениям. Это стало возможным благодаря договору с городом. «Вместе с администрацией принято решение помогать нашим героям, участникам СВО и их родным. Медицинские услуги им будут оказывать со скидкой 50%. Существенная составляющая для бюджета каждой семьи. Также все жители раз в месяц могут получать по шести ключевым направлениям бесплатные консультации. И потом уже принимать дальнейшие решения по лечению», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Открытие большого медучреждения — важное событие для растущего микрорайона. Особенно, когда оно ориентировано на помощь особым категориям жителей, отметил глава Балашихи Сергей Юров. «В будущем здесь будут созданы все условия для удобства пациентов — в том числе, будет запущен виртуальный личный кабинет, где будут храниться результаты исследований», — сказал он.

Всего в клинике три блока и несколько десятков кабинетов. В одном из отделений будут оказывать помощь детям, в другом — взрослым, а третье отведут под стоматологию. Сейчас в медучреждении работают более 25 высококлассных специалистов. Позже штат планируют расширить почти в два раза.