«Особое место для округа». Воробьев возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске

День воинской доблести отметили в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев и ветераны СВО возложили цветы к мемориалу в Можайске. Бойцы рассказали главе региона о своем пути и желании продолжать приносить пользу стране.

Церемония прошла у стелы «Город воинской славы». Это важное место для Можайска. История города связана с защитой Москвы: рядом с ним проходило Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, а во время Великой Отечественной там был один из важных оборонительных рубежей. «В 2012 году президент присвоил Можайску почетный статус „Город воинской славы“, а в 2015-м в самом сердце города появилось новое памятное место — стела. В прошлом году мы привели в порядок территорию за стелой, разбили здесь сквер „Аллея Героев“», — отметил Андрей Воробьев.

Кавалер ордена Мужества Александр Князев был мобилизован в 2022 году. В ходе выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение и потерял ногу. Сейчас он работает в военкомате и руководит отделениями «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО. В прошлом году мужчина стал победителем на чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Электромонтаж». «Я часто встречаюсь со школьниками и студентами, рассказываю свою историю и истории ребят, которых уже нет с нами. Самая живая история — та, которую говоришь человеку в глаза. Только так можно заложить в детях зерно патриотизма, из которого вырастет настоящий защитник Отечества», — рассказал он.

Кавалер медали Суворова Роман Гомыляев служил в инженерных войсках и получил ранение на одном из самых сложных направлений. Сейчас он вынужден передвигаться на протезе, но продолжает заниматься спортом. Также ветеран открыл ферму и помогает другим бойцам реализовывать свои проекты.

Благоустройство в Можайске Рядом с мемориалом находится сквер «Аллея Героев», посвященный участникам Великой Отечественной войны и Бородинского сражения. В прошлом году там провели благоустройство: проложили пешеходные дорожки, установили скамейки и камеры видеонаблюдения. Там высадили ели, березы, ивы и сирень. А у каждого монумента и бюста теперь есть подсветка.

Ранее в округе привели в порядок еще несколько мест. Среди них парк «Ривьера», где обустроили 1,2 километра лыжероллерной трассой, прогулочные маршруты, установили детские площадки, урны, скамейки и беседки. В 2022 году преобразился сквер «Черемушки», а в 2023-м в селе Семеновском и деревне Мокрое установили стелы «Населенный пункт воинской доблести».

В этом году в «Ривьере» приведут в порядок скейт-парк. Благоустройство проведут и в сквере поселка Уваровка. Еще одна современная зона отдыха появится в парке 50-летия СССР. В 2026 году там будут качели, скамейки, детская площадка, спортивная зона, теневые навесы. Для домашних животных обустроят специальную площадку с полосой препятствий. На центральной площади разместят амфитеатр, где будут проводить концерты и фестивали.

В 2027 году в Можайске преобразят еще один объект — сквер у ДК на улице Московской.