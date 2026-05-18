Организаторы квеста «Город пЕРемен» подготовили участникам более 600 заданий

Уникальный для Подмосковья проект — квест «Город пЕРемен» — превратит обычную прогулку в увлекательное путешествие. В ближайшую субботу, 23 мая, пройти задания и получить призы смогут жители и гости Видного, а чуть позже — Балашихи и Королева. Необычную концепцию разрабатывала команда профессионалов — компания «Дзен Ивент». Организаторами квеста выступили «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» (МГЕР) в Московской области.

«В 2021 году мы собрали около 800 тысяч наказов по всему Подмосковью в народную программу „Единой России“, и сейчас он выполнена почти полностью. Жители писали пожелания по социальным объектам, приведению в порядок парков и набережных, ремонту дорог и тротуаров. И нам захотелось показать, что из это вышло. И не в виде скучных презентаций или длинных отчетов, а провести жителей по маршруту перемен, чтобы они увидели своими глазами, как поменялся их город», — рассказала руководитель МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц об идее возникновения городских квестов.

По словам Михаила Кученкова, архитектора квестов компании «Дзен Ивент», задача была сложной. Подобных проектов никто из политических партий еще не делал, поэтому пришлось стать первопроходцами.

В числе неожиданных находок Михаил Кученков упомянул мозаику в Видном — арт-объекты, которые сами жители часто не замечают, проходя мимо каждый день.

«Задача действительно была со звездочкой, и в начале мы думали, что будут сложности с подготовкой заданий и привязке их к местности. Но все переживания оказались напрасны, — рассказал он. — Штука в том, чтобы придумать задание, которое нельзя загуглить, сидя дома. Последние пару лет панорамы городов сняты так детально, что иногда кажется: дальше только флюорография. Но объекты, с которыми мы работали, настолько динамично меняются, что даже самая свежая панорама 2025 года вам не поможет. За полгода либо прошла реконструкция, либо благоустроили парк. Только придя на место, вы разгадаете загадки».

«Я объехал три города (Видное, Балашиху и Королев. — Прим. ред.) и ожидал, что поиск интересных объектов народной программы окажется сложной задачей. Оказалось наоборот: их так много, что мы были вынуждены отбирать. В итоге для этих трех городов набралось более 600 вопросов», — добавил он.

Диана Алумянц объяснила, почему для первой серии квестов были выбраны именно эти три подмосковных города.

«Балашиха — один из самых крупных городов области, Королев — наукоград с очень интересной историей и большим количеством культурно-исторических объектов. Ленинский — наверное, один из самых быстро развивающихся городов. Но главным критерием стало наличие объектов народной программы. Любой город Подмосковья можно взять, потому что города действительно изменились кардинально, и я сама, как жительница Подмосковья, не перестаю этому удивляться», — пояснила она.

Михаил Кученков раскрыл детали механики квеста. После старта на онлайн-платформе перед каждой командой открываются более 100 точек с заданиями разного типа.

«Никакой Google не поможет, это принципиально: квест должен побудить человека выйти из дома и пройти по своему городу. Город разделен на четыре зоны, у участников будет и печатная карта, и интерактивная карта на платформе. Заблудиться будет сложно», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, на кого рассчитан квест, организаторы были единодушны: он не имеет возрастных ограничений.

«Мы постарались сделать его максимально универсальным. Он подойдет и молодежи, и людям постарше, и семьям с детьми. Можно гоняться за местами и набирать большое количество баллов, а можно просто погулять по городу или парку. Каждый получит свою порцию удовольствия», — пообещала Диана Алумянц.

Квест «Город пЕРемен» пройдет 23 мая в Ленинском городском округе (Видное), 31 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. Старт во всех городах — в 11:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте gorod-peremen.ru, а также на месте в день проведения квеста.

«Если проспали — не страшно, можно зарегистрироваться на старте. Мы с радостью принимаем участников на протяжении всего квеста до конца дня», — сообщила Алумянц и уточнила, что всех участников ждут фирменные сувениры, а победителей — еще и ценные призы.