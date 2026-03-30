Оранжевый уровень опасности в Подмосковье: на каких реках ждут высокое половодье

Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за ожидаемого половодья на ряде рек области. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил ТАСС. Оранжевый — предпоследний уровень в колористической шкале метеорологических предупреждений. Он символизирует опасные погодные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В московском регионе он действует с 21:00 29 марта до 20:00 1 апреля.

Обстановка на Протве, Катыше и Нерской По данным специалистов, интенсивность подъема уровня воды прогнозируется в период с 30 марта по 1 апреля. «Ожидается достижение отметки опасного явления „высокое половодье“ на ряде рек», — уточнили собеседники агентства. Речь, в частности, идет о трех реках: реке Протве у поселка Верея;

реке Катыш у села Троицкое;

реке Нерской у города Куровское. «В результате достижения опасного явления произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог», — заключили в Гидрометцентре.

Фото: Медиасток.рф

Когда освободятся ото льда все реки московского региона В минувшую субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о том, что в ближайшие два-три дня вода в реках в Подмосковье может подняться на 20-70 сантиметров.

Затопления поймы рек Северки и Пахры увеличатся, уровень воды приблизится к отметке бровки поймы на реках Нерской и Лусянке с возможностью выхода воды на пойму. В ближайшие двое-трое суток очистятся ото льда все реки московского региона. Михаил Леус

В областном главке МЧС в тот же день отмечали, что на реках Москвы и Подмосковья в течение всего марта сохраняется антициклональная погода, а в этих условиях на реках проходит фаза подъема весеннего половодья. «Максимальный суточный рост уровня (на 49 и 29 сантиметров) отмечен на Оке у Серпухова и Коломны; у Каширы после вскрытия и прохождения пика первой волны половодья возобновился незначительный рост (на два сантиметра). На притоках Оки — реках Протве и Наре — уровень воды вырос на 12-13 сантиметров, в то же время на реке Осетр сохраняется снижение уровня воды (на восемь сантиметров)», — уточнили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Там же отметили достаточно интенсивный рост уровня воды (на 38 и 16 сантиметров) на притоках Иваньковского и Угличского водохранилищ — реках Ламе и Дубне.

На крупных притоках реки Москвы в ее нижнем течении (реках Северке, Нерской и Пахре) уровень воды вырос на 17-20 сантиметров. Соизмеримый по интенсивности рост уровня воды в устье Москвы у Коломны — на 28 сантиметров. На малых реках в бассейне реки Москвы (реки Лусянка, Искона, Озерна, Волошня, Малая Истра, Катыш) увеличение уровня воды составило от одного до 13 сантиметров. На реке Клязьме и ее притоке Воре также отмечено увеличение уровня воды до 12-28 сантиметров в сутки. ГУ МЧС Московской области

Вскрылась Ока у Коломны, на участке Кашира — Коломна наблюдается ледоход. Очистилась ото льда река Москва у деревни Барсуки. Остаточные забереги остаются только на реке Истре, добавили спасатели.

По данным на 28 марта, затопление поймы наблюдалось на двух реках:

Пахре — п. Стрелковская Фабрика с глубиной затопления от 193 сантиметров (+17 сантиметров за сутки);

Северке — с. Покровское с глубиной затопления от 146 сантиметров (+20 сантиметров за сутки).

Фото: Медиасток.рф

До выхода воды на пойму реке Нерская оставался 21 сантиметр, реке Лусянке (приток Можайского водохранилища) — 38 сантиметров, реке Катыш — 71 сантиметр, Озерне — 66 сантиметров, реке Наре — 74 сантиметров. До отметки ОГЯ на реке Нерской — 62 сантиметров, на реке Протве у города Верея — 87 сантиметров. «В ближайшие трое суток рост уровня воды рек продолжится, интенсивность повышения составит 0,2-0,7 метра в сутки. <…> На водоемах, где еще сохраняется ледяной покров, он не является сплошным и может иметь недостаточные толщину и прочность — выход и выезд на лед опасен», — подчеркнули спасатели.

Фото: Медиасток.рф

Обстановка в Слемских Борках Накануне отрезанным от транспортного сообщения из-за половодья оказалось село Слемские Борки. В МЧС тогда подчеркнули, что этот населенный пункт расположен в низине и подтапливается почти каждый год. Таким образом, речь идет о плановом ежегодном подтоплении, к которому экстренные службы готовились, а жителей заранее оповестили. «Уровень воды выше дорожного полотна на 80 сантиметров, длина перелива составляет 90 метров. Установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта. Сам населенный пункт отрезан от транспортного сообщения, движение перекрыто», — уточнили в ведомстве. На месте работает катер ГИМС, с его помощью дважды в неделю и по запросам жителей подвозят продукты и прочие товары. «Запасы медикаментов есть, пожарная безопасность обеспечивается оперативной группой Мособлпожспаса. Проблемных вопросов нет», — заключили в ведомстве. Также на территории села организовали дежурство отдельного поста пожарной охраны.

Фото: Пресс-служба МЧС

Что делать при угрозе затопления Спасатели неоднократно публиковали простые и понятные памятки о том, что делать в условиях весеннего половодья и угрозе подтопления дома. Итак, что нужно сделать в первую очередь: наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи зданий, чердаки и крыши;

подготовьте документы, деньги, ценности, теплые вещи, постельные принадлежности, запас питьевой воды и продуктов питания сроком на три дня (общий вес не должен превышать более 50 килограммов);

внимательно слушайте радио, не выключайте радиоточки в ночное время;

если вы нуждаетесь в общей эвакуации, зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте по месту жительства;

перед тем как покинуть дом, отключите электроснабжение, газ, плотно закройте окна и двери.

При получении сообщения по радио и телевидению о начале заблаговременной эвакуации соберите подготовленные документы и ценные вещи и явитесь в указанное время на сборный эвакуационный пункт. Если дом внезапно затопило, нужно будет собрать необходимые вещи и документы и приготовиться к эвакуации по воде. Особенно важно немедленно отключить электроснабжение, вывернуть пробки или повернуть рубильник на электрощите. Затем с вещами и документами поднимайтесь на верхние этажи зданий, крыши и чердаки.

«Вывесите флаг из яркой ткани днем или зажженный фонарь ночью», — советуют спасатели.

При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание — вам обязательно придут на помощь! МЧС

Правила при эвакуации по воде самостоятельно эвакуироваться по воде можно только при угрозе ухудшения обстановки или в прямой видимости места на незатопляемой территории;

пешим порядком (вброд) эвакуироваться весной запрещается из-за опасности переохлаждения❗;

при эвакуации по воде максимально используйте подручные средства (надувные предметы, автомобильные камеры, доски, бревна, бочки и так далее);

при пользовании табельными (самоходными) плавательными средствами входите в лодку (катер) по одному, во время движения не меняйтесь местами и не садитесь на борт. «Если есть возможность, то необходимо переехать на время половодья к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны возможного затопления. При отсутствии такой возможности зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте для организации эвакуации», — заключили в МЧС.