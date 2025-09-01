Сегодня 15:58 Опытные учителя и качественное образование. Воробьев — об открытии 26 новых школ в Подмосковье Губернатор Подмосковья сообщил об открытии 57 учебных заведений после капремонта 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В Подмосковье 1 сентября открыли сразу 26 новых школ, еще 57 учебных заведений после капитального ремонта начали работу в рамках президентской программы. Одним из таких объектов стала школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Леонова в Зарайске. Губернатор Андрей Воробьев посетил образовательное учреждение в День знаний, принял участие в торжественной линейке, пообщался с учителями и угостил детей мороженым.

Новое здание школы стало первым, построенным в округе за 40 лет. Ранее образовательные учреждения располагались в трех старых зданиях, которые уже не соответствовали современным требованиям. «Рад видеть здесь первоклассников, пока я к вам шел, родители мне сказали, что все вы большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших — одиннадцатиклассников. В конце учебного года вы уже закончите школу, и вас ждет новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись, и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, свершились», — обратился к школьникам Воробьев.

Сегодня «СШ № 1 имени Леонова» — это современный образовательный комплекс, рассчитанный на 825 учеников, включая школу в деревне Авдеево и три детских сада. Здесь есть лаборатории, мастерские, два больших спортивных зала, актовый зал, столовая на 400 мест, стадион и зоны для прогулок. Помимо этого, для удобства детей организовали три школьных автобуса.

«Для нашего города — это, безусловно, событие, потому что никогда такой школы в Зарайске не было. Сегодня чувства всех переполняют, от родителей и детей мы слышим: „Круто!“, „Здорово!“, „ Класс!». А на лицах — только улыбки и радость», — прокомментировала директор школы Елена Беликова. Заведующая производством Евгения Щербакова отметила, что новая столовая просторная и комфортная, есть собственные цеха и современное оборудование. До этого питание готовили в маленьком здании и доставляли детям, что было неудобно. Теперь все организовано на месте, и ребята будут получать свежую и вкусную еду. В школе планируют открыть математические классы под руководством Технолицея имени Долгих, кружки по инженерии, логике, занятия для олимпиадников, а также агрокласс с курсами по биотехнологиям и ландшафтному дизайну — для подготовки кадров в сельском хозяйстве. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье строят и ремонтируют много школ, но главная задача — собрать опытных учителей, чтобы в новых стенах дети могли получать качественное образование, и поблагодарил педагогов за их труд.