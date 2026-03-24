Оптимизиация и отказ от рутины. Воробьев — о новых ИИ-практиках в больницах Подмосковья
Андрей Воробьев: ИИ-решения позволили избавить врачей от рутины в Подмосковье

Проекты с использованием искусственного интеллекта продолжают внедрять в Подмосковье. Технологии не обошли и сферу здравоохранения, где нейросеть стала незаменимым помощником как для врачей, так и для пациентов. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, врачи уже отметили положительный эффект от новых цифровых решений.

В Подмосковье создана целая экосистема голосовых помощников. В здравоохранении робот Светлана помогает записаться к врачу и вызвать его на дом. В период пиковой нагрузки цифровой консультант заменяет 600 операторов. Через голосового помощника также можно перенести или отменить запись к врачу, продлить рецепт на льготное лекарств, записаться на телемедицинскую консультацию. «В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения: запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит, больше внимания уделить пациентам во время приема», — сказал Воробьев.

С 2023 года подмосковные врачи заполняют медицинские карты с помощью голосового ввода. Система распознает узкоспециальные термины не только на русском, но и на латыни. Это позволяет в два раза сократить время на описание исследования. Результаты диагностики автоматически появляются в электронной медкарте портале «Здоровье». «Мы значительно экономим время на исследование. Если раньше в среднем расшифровка занимала 30-45 минут, то сегодня врач может уложиться в 12-15 минут», — сказала главврач Лобненской городской больницы Виктория Тен.

В пилотном режиме врачи применяют еще одно решение на основе ИИ — диагностического ассистента AIDA, который помогает терапевтам в постановке заключительного диагноза. Система описается на данные электронной карты пациента, учитывая его анамнез, жалобы, анализы и историю болезни. При этом окончательное решение всегда остается за специалистом. ИИ-ассистент также умеет давать рекомендации при назначении лекарств. Каждый препарат проверяется по 15 параметрам, включая совместимость с возрастом и полом.

«Запуск сервисов в Московской области — важный шаг в этом направлении: теперь возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах, приходят в каждую поликлинику региона. Для нас важно, что эти технологии уже сейчас работают на конкретный результат — повышение качества жизни людей», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов. Пациенты могут самостоятельно расшифровывать результаты анализов в приложении «Добродел Здоровье». ИИ интерпретирует их и дает рекомендации по отклонениям. Однако дальнейшую тактику лечения может принять только врач.