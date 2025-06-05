Опасную молочку неизвестного производителя выявили в Подмосковье. Подробно обо всем
Молочные продукты несуществующего производителя выявили в магазинах Подмосковья
На полках магазинов в Подмосковье обнаружили товары несуществующего производителя. Компания зарегистрирована в Подольске, однако по указанному адресу предприятия не оказалось. О том, как в торговые сети попадает фальсификат и как обезопасить себя, расскажем в материале.
Роспотребнадзор по Московской области обнаружил фальсифицированную молочную продукцию производства компании «Приоритет». После проверки выяснилось, что по указанному адресу такой организации не существует. Оказалось, что товары изготавливают неустановленные лица в неизвестных условиях, поэтому они могут вызвать пищевое отравление.
Подобные случаи уже бывали ранее, но после введения обязательной маркировки значительно снизились.
Как фальсификат попадает на полки магазинов?
Вся продукция появляется в магазинах после осуществления официальной закупки у производителя. Так, заказчик должен провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что товары безопасны, рассказал «360» старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.
«Вина торговой сети в недостаточной осмотрительности, недостаточной проверке. Она взяла на себя риск. Однако продавец нарушил законодательство», — подчеркнул он.
Как отметил в беседе с «360» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, недобросовестные производители могут указывать при регистрации неверные данные. Например, адрес, по которому должно располагаться производство.
«Добросовестный производитель никогда не будет указывать неверные сведения и скрывать реальное производство. Производство скрывают только фальсификаторы, контрабандисты — те, кто вводит в заблуждение потребителей и государство», — отметил он.
Чем опасно употребление продукции неустановленных производителей?
Продукция неустановленного производителя может быть опасна для здоровья. Никто не следит за условиями ее изготовления, а в состав могут попасть опасные или вредные компоненты. Там могут оказаться запрещенные красители и консерванты, а также антибиотики и некачественные растительные жиры.
Как отличить фальсифицированную продукцию?
Маркировка продуктов питания позволила заметно снизить количество контрафакта. Молочные товары входят в систему «Честный знак». На каждом продукте есть QR-код, который можно проверить через мобильное приложение.
По словам экспертов, система маркировки — уже серьезный и достаточный шаг, чтобы обезопасить покупателей.
«После того как маркировка была введена, процент фальсификата в рознице сократился в десятки раз и сейчас не превышает 1%. Для потребителя главный критерий — наличие маркировки», — сказал Олег Павлов.
В России ведут большую работу по выявлению поддельной продукции. Выявить ее можно при помощи сопоставления данных из государственных информационных систем. А для более эффективной работы, по словам Павлова, необходимо усилить контроль всех участников рынка.