Опасную молочку неизвестного производителя выявили в Подмосковье. Подробно обо всем

На полках магазинов в Подмосковье обнаружили товары несуществующего производителя. Компания зарегистрирована в Подольске, однако по указанному адресу предприятия не оказалось. О том, как в торговые сети попадает фальсификат и как обезопасить себя, расскажем в материале.

Роспотребнадзор по Московской области обнаружил фальсифицированную молочную продукцию производства компании «Приоритет». После проверки выяснилось, что по указанному адресу такой организации не существует. Оказалось, что товары изготавливают неустановленные лица в неизвестных условиях, поэтому они могут вызвать пищевое отравление.

Подобные случаи уже бывали ранее, но после введения обязательной маркировки значительно снизились.

Как фальсификат попадает на полки магазинов?

Вся продукция появляется в магазинах после осуществления официальной закупки у производителя. Так, заказчик должен провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что товары безопасны, рассказал «360» старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

«Вина торговой сети в недостаточной осмотрительности, недостаточной проверке. Она взяла на себя риск. Однако продавец нарушил законодательство», — подчеркнул он.