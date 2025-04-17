Онлайн-справки в Подмосковье — для бассейна и спортивных секций. Как получить?
Жители Подмосковья могут оформить онлайн 11 видов медицинских справок. Сделать это можно на портале госуслуг «Здоровье» всего в несколько кликов. О том, как в электронном виде получить справку в бассейн, а также документы для спортивных секций и поступления в вуз, — в материале 360.ru.
Всего на интернет-портале «Здоровье Онлайн» доступно 11 видов документов. Среди них — справки для бассейна, сертификаты о профилактических прививках, санаторно-курортные карты и выписки из амбулаторной карты.
Справки онлайн в Подмосковье
Недавно список справок, которые можно получить в Подмосковье в электронном виде, расширили: в него добавили документы, необходимые для занятий в бассейне, а также справку о вызове скорой. Она может пригодиться при оформлении страховки и для подтверждения факта обращения за медицинской помощью.
Жители, не выходя из дома, могут оформить следующие виды документов:
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- сертификат о профилактических прививках;
- справка 086/у для абитуриентов;
- справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение;
- выписка из амбулаторной карты;
- санаторно-курортная карта для детей (076/у);
- санаторно-курортная карта для взрослых (072/у);
- справка для предоставления в спортивную секцию;
- справка в бассейн;
- справка о вызове скорой помощи.
Как заказать справку через региональный портал «Здоровье»
Для оформления справки необходимо зайти на региональный портал госуслуг «Здоровье Онлайн» и перейти в раздел «Электронные медицинские документы». Функция станет доступна только после авторизации.
Интересно
Нужно ли проходить обследование для получения справок онлайн?
Некоторые документы станут доступны для скачивания сразу после заказа. Это сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты.
Чтобы получить справку для спортивной секции, бассейна, а также санаторно-курортную карту и документ для абитуриентов, необходимо иметь результаты медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.