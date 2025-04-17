Жители Подмосковья могут оформить онлайн 11 видов медицинских справок. Сделать это можно на портале госуслуг «Здоровье» всего в несколько кликов. О том, как в электронном виде получить справку в бассейн, а также документы для спортивных секций и поступления в вуз, — в материале 360.ru.

Всего на интернет-портале «Здоровье Онлайн» доступно 11 видов документов. Среди них — справки для бассейна, сертификаты о профилактических прививках, санаторно-курортные карты и выписки из амбулаторной карты.

Справки онлайн в Подмосковье

Недавно список справок, которые можно получить в Подмосковье в электронном виде, расширили: в него добавили документы, необходимые для занятий в бассейне, а также справку о вызове скорой. Она может пригодиться при оформлении страховки и для подтверждения факта обращения за медицинской помощью.

Жители, не выходя из дома, могут оформить следующие виды документов: