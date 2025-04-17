Онлайн-справки в Подмосковье — для бассейна и спортивных секций. Как получить?

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Жители Подмосковья могут оформить онлайн 11 видов медицинских справок. Сделать это можно на портале госуслуг «Здоровье» всего в несколько кликов. О том, как в электронном виде получить справку в бассейн, а также документы для спортивных секций и поступления в вуз, — в материале 360.ru.

Всего на интернет-портале «Здоровье Онлайн» доступно 11 видов документов. Среди них — справки для бассейна, сертификаты о профилактических прививках, санаторно-курортные карты и выписки из амбулаторной карты.

Справки онлайн в Подмосковье

Недавно список справок, которые можно получить в Подмосковье в электронном виде, расширили: в него добавили документы, необходимые для занятий в бассейне, а также справку о вызове скорой. Она может пригодиться при оформлении страховки и для подтверждения факта обращения за медицинской помощью.

Жители, не выходя из дома, могут оформить следующие виды документов:

Как заказать справку через региональный портал «Здоровье»

Для оформления справки необходимо зайти на региональный портал госуслуг «Здоровье Онлайн» и перейти в раздел «Электронные медицинские документы». Функция станет доступна только после авторизации.

Интересно

Полис ОМС должен быть зарегистрирован в Московской области или выдан в другом регионе России, но содержать отметку о страховании в МО. Кроме того, необходимо прикрепиться к поликлинике, включенной в систему ОМС.

Нужно ли проходить обследование для получения справок онлайн?

Некоторые документы станут доступны для скачивания сразу после заказа. Это сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты.

Чтобы получить справку для спортивной секции, бассейна, а также санаторно-курортную карту и документ для абитуриентов, необходимо иметь результаты медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

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