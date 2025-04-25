Омбудсмен Подмосковья Фаевская подвела итоги работы за 2024 год

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская 24 апреля представила доклад о своей деятельности за минувший год. За этот период омбудсмену поступило 3154 обращения, что на 14,2% больше, чем годом ранее.

В рамках выступления на заседании Московской областной думы Фаевская отметила, что свыше 60% жалоб касались реальных нарушений прав жителей региона.

Более 700 обращений направили военнослужащие и их родные, причем основные запросы касались информации о пропавших без вести, а также об освобождении из плена. Омбудсмен напомнила, что в 2024 году провели 10 обменов, в результате которых на родину вернулись 25 подмосковных бойцов.

Помощь мобилизованным жителям Подмосковья

Особое внимание в докладе она уделила проблемам мобилизованных.

«Например, ко мне обратился многодетный отец, у которого родился четвертый ребенок уже после призыва на военную службу по мобилизации. Многочисленные раппорты о досрочном увольнении военнослужащего оставались без удовлетворения, потому что наличие четырех и более детей в возрасте до 16 лет дает право на отсрочку от мобилизации, но не является основанием для увольнения с военной службы», — рассказала Ирина Фаевская и уточнила, что были подготовлены предложения по изменению законодательства.

Решение вопросов переселенцев

«Мы продолжаем посещать пункты временного размещения, в том числе совместно с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, людям помогают решить вопросы с сохранением жилья, откуда им пришлось уехать, а также устранить сложности с документами.

Помощь людям с ограниченными возможностями и борьба с мошенниками

В минувшем году также отметили рост мошенничества с использованием цифровых технологий и проблемы с получением технических средств реабилитации для инвалидов.

В 2024 году омбудсмен инициировала три правовых мониторинга, включая исследование практики отказов в возбуждении уголовных дел.

«Одной из ключевых задач для нас является содействие совершенствованию законодательства Московской области. Мы подготовили 22 предложения в целях совершенствования федерального законодательства, 14 — для регионального законодательства, семь — для органов местного самоуправления», — заключила Фаевская.