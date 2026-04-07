Около 8 тысяч заявок на догазификацию СНТ оформили в Подмосковье

В Управлении Росреестра по Московской области прошло первое в 2026 году плановое заседание Общественного совета. Встреча состоялась под руководством председателя совета Владимира Шапкина и была посвящена ключевым направлениям работы ведомства, включая реализацию программы догазификации садоводческих товариществ.

Одной из центральных тем обсуждения стало развитие социальной газификации на территории региона. С докладом о текущих результатах выступила заместитель начальника территориального отдела № 2 Наталья Костюкова.

Она напомнила, что программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и правительства страны. Она дала возможность жителям бесплатно подводить газ к границам своих участков в сельской местности.

Весной 2024 года действие программы распространили и на садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные в пределах уже газифицированных населенных пунктов.

Чтобы ускорить оформление прав и кадастровый учет объектов газораспределительной инфраструктуры, в Подмосковье создали оперативный штаб.

В Московской области насчитывают свыше 12 тысяч СНТ. Под условия программы догазификации подпадают более 1,3 тысячи товариществ, что составляет около 65 тысяч домовладений. Уже подали порядка восьми тысяч заявок, заключили свыше двух тысяч договоров, а с момента запуска программы кадастровые и регистрационные процедуры провели в отношении почти семи тысяч объектов газораспределения.

Для участия в программе необходимо, чтобы товарищество находилось в границах газифицированного населенного пункта либо было включено в планы газификации на ближайший год, а права собственности на участок и жилой дом были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Подать заявку и заказать кадастровые работы можно дистанционно через специализированный сервис «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр». Там же доступны планы-графики догазификации по региону, а также методические материалы и ответы на наиболее частые вопросы.