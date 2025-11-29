Около 500 человек посетили итоговый форум волонтеров в Подмосковье

В Подмосковье состоялся финальный добровольческий форум «Волонтеров Подмосковья», который собрал 500 активистов из разных городов региона. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Первый день форума объединил 200 участников — кураторов регионального волонтерского штаба, представителей ресурсных центров, НКО и «Добро.Центров», а также волонтеров различных движений. Программа началась с тренинга по командообразованию, который провела тренер Ассоциации тренеров РСМ Дарья Каткова. После этого участники встретились с коллегами из Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Кульминацией дня стала стратегическая сессия по созданию дорожной карты реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в Подмосковье.

«Региональное движение „Волонтеры Подмосковья“ — мощный социальный инструмент — системный, профессиональный, масштабируемый. Оно объединяет большое количество активных и отзывчивых людей, которые посвящают свое время добрым делам: поддерживают ветеранов, участников СВО и их семьи, заботятся об экологии, организовывают патриотические акции, интерактивные мастер-классы, форумы и фестивали. За пять лет волонтеры совершили более десяти тысяч добрых дел и провели более 15 тысяч мероприятий», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Самый эффективный метод привлечения волонтеров именно у нас — это выходы во дворы. На наглядном примере наши ребята доказывают и показывают другим, что конкретными делами можно улучшить что угодно», — рассказала генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Во второй день форума к участникам присоединились еще 300 активистов. Программа началась с мастер-класса по ораторскому мастерству «Антистресс для волонтера», который провели эксперты Российского общества «Знание» Константин Старостин и Елена Пенькова.

Завершила образовательную программу встреча с актером Юрием Куценко, основателем фондов «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП». Он рассказал, что вокруг журнала «Жизнь с ДЦП» за годы работы сформировалось активное родительское сообщество, а дети стали подопечными фондов. Он отметил, что организации проводят благотворительные выставки, совместные походы на спектакли и концерты в больницах, а также развивают сеть клиник шаговой доступности, где дети с ДЦП получают бесплатную реабилитацию. Сейчас в этой сети работает три клиники.

Форум завершился концертом исполнителя Кирилла Ермакова, известного как LYRIQ. Он исполнил свои популярные композиции, в том числе «Не Бруклин», «Возле дома твоего», «Обними» и «Сохрани».