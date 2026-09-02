Сегодня 17:20 Около 40% предложений от жителей Подмосковья в Народную программу касаются вопросов благоустройства Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха Подмосковье

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В Балашихе на территории Вишняковского лесопарка состоялся круглый стол, инициированный членами партии «Единая Россия», — в ходе мероприятия представители ветеранских и общественных организаций, бизнес-сообщества, учреждений культуры и спорта, управляющих компаний, а также активные жители округа обсудили перспективы развития сферы благоустройства.

Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, открывая встречу, подчеркнул, что вопросы комфортной городской среды остаются одними из самых востребованных у жителей Подмосковья. Он напомнил, что 22 августа в Москве с участием Президента была принята Народная программа, определяющая приоритеты работы на ближайшие пять лет, а 26 августа в Мытищах утверждена ее региональная часть, в которую вошли более 920 тысяч предложений жителей. «Около 40% всех инициатив касаются именно благоустройства — парков, скверов, дворов, пешеходных зон и мест отдыха. Люди хотят видеть свои города уютными, современными и безопасными, и наша задача — превратить каждый такой запрос в реальный проект», — отметил парламентарий.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что Балашиха — один из крупнейших и динамично развивающихся округов Подмосковья, и программа формирования комфортной городской среды является живым процессом, который напрямую влияет на повседневную жизнь тысяч балашихинцев.

«Огромное количество программ по благоустройству реализовано и продолжает реализовываться на территории нашего города. Это и более двадцати парковых пространств, которые сегодня у нас построены, включая самый большой — Вишняковский лесопарк. Наряду с ним — Пестовский, Пехорка, Ольгинский. У нас благоустроено большое количество скверов. И самое главное, что все эти программы синхронизируются на дворовые территории. В итоге создается бесшовная городская среда, которая не только комфортна нашим жителям с точки зрения передвижений, но и становится центром притяжения для огромного количества городских сообществ», — сказал Сергей Юров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Участники круглого стола озвучили инициативы, которые будут проработаны для включения в планы благоустройства города на ближайшие годы. Первое — необходимость разработки комплексной программы развития территории усадьбы Пехра-Яковлевское, в перспективе предусмотрев там обустройство лыжной трассы. «Хорошее предложение, — прокомментировал Сергей Юров. — Если все сложится, то до конца этого года усадьба будет передана в муниципальную собственность. И после этого можно будет благоустраивать и восстанавливать ее территорию. А пока есть возможность проводить мероприятия, связанные с лыжным спортом в Вишняковском лесопарке». Был поддержан ряд идей, касающихся и дальнейшего развития самого лесопарка: с точки зрения инфраструктуры — создания там полноценного маунтинбайк-парка, организации досуга — проведения ежегодного театрального фестиваля.

Отдельное внимание было уделено военно-патриотическим инициативам. Одобрены предложения — обустроить Аллею памяти участников специальной военной операции вдоль проспекта Ленина, провести благоустройство воинских захоронений Дятловского и Новского кладбищ. А также — создать памятник «Детям войны» в сквере Победы микрорайона Железнодорожный.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

По просьбе жителей в планы включат благоустройство общественных пространств: сквера вблизи Академии РВСН в микрорайоне Южный, бульвара Нестерова в микрорайоне Авиаторов, детской площадки с зоной воркаута в микрорайоне Новый Милет. И дворов, среди которых территория у дома № 7 по улице Парковая. В рамках мероприятия участники встречи осмотрели несколько объектов, где уже проведены или ведутся работы по благоустройству. Первой точкой стала детская спортивно-игровая площадка в микрорайоне Железнодорожный — одна из самых крупных в городе. Объект сделан с учетом потребностей детей от 2-14 лет. Также приведена в порядок прилегающая территория: установлены лавочки, освещение, проведено озеленение, проложены народные тропы.

Затем делегация переехала в микрорайон Павлино — здесь на площади 6 тысяч квадратных метров уже через месяц появится сквер. Строители ведут устройство тропиночной сети, устанавливают бортовые камни. В результате жители получат полноценную зону отдыха с парковой мебелью и площадкой для детей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха