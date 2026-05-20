Сегодня 12:26 Около 35 млн поездок совершили пассажиры ЦППК по кошельку карты «Тройка»

С момента запуска оплаты пригородных поездок с помощью кошелька карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях Московской железной дороги пассажиры ЦППК воспользовались сервисом около 35 миллионов раз. За три года технология стала одним из самых популярных способов оплаты проезда на пригородных маршрутах.

Использование карты позволило сделать поездки заметно удобнее: пассажирам больше не нужно заранее покупать билет в кассе или автомате. Для прохода достаточно приложить «Тройку» к турникету или валидатору на станции отправления и затем повторить процедуру по завершении поездки. Интерес к сервису продолжает расти. Если сразу после запуска функцией оплаты пригородных поездок по «Тройке» ежемесячно пользовались в среднем около 570 тысяч человек, то с начала текущего года число таких поездок превысило 1,2 миллиона в месяц.

Кошелек» карты «Тройка» стал полноценной частью повседневных поездок наших пассажиров — 35 миллионов поездок за три года. Абсолютным лидером стало Ярославское направление, где эту услугу выбрали более 26 миллионов пассажиров. Люди ценят возможность не тратить время на покупку билета перед каждой поездкой и использовать одну карту для всего городского транспорта. Владимир Булак первый заместитель генерального директора Центральной пригородной пассажирской компании

Стоимость поездки при оплате «Тройкой» остается такой же, как и при покупке обычного билета. При входе на станцию система списывает фиксированную сумму — 61 или 71 рубль в зависимости от тарифной зоны, а окончательный расчет стоимости происходит после завершения поездки.

В ЦППК напомнили, что для корректной работы сервиса карту необходимо прикладывать как на входе, так и на выходе со станции. Если пассажир не выполнит валидацию на выходе, карту могут временно заблокировать. В таком случае для восстановления работы потребуется обратиться в пригородную кассу. Также в компании уточнили, что, если на карте уже записан действующий железнодорожный билет, проход через турникет будет осуществляться именно по нему. Развитие бесконтактных способов оплаты остается одним из ключевых направлений работы перевозчика. Дальнейшее внедрение цифровых сервисов должно сделать поездки на пригородном транспорте еще быстрее и комфортнее для пассажиров.