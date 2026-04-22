Около 30 мер соцподдержки ввели в Москве и Подмосковье для пострадавших на ЧАЭС

В преддверии 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции жителям Москвы и Подмосковья, пострадавшим от последствий крупнейшей техногенной катастрофы, напомнили о действующих мерах социальной поддержки. В Социальном фонде России отметили, что сегодня в столичном регионе помощь получают более 20 тысяч человек.

Предусмотрен широкий перечень льгот и выплат — всего около 30 различных мер. Среди них — ежемесячные денежные выплаты, компенсации за вред здоровью, право на дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодная поддержка на оздоровление, а также возможность досрочного выхода на пенсию.

Значительную часть получателей составляют ликвидаторы, принимавшие участие в устранении последствий аварии.

Люди, работавшие в зоне катастрофы в 1986–1990 годах, могут оформить страховую пенсию по старости раньше установленного срока при наличии необходимого стажа.

Получение пенсий

Снижение пенсионного возраста варьируется от одного до пяти лет и распространяется также на тех, кто подвергся радиационному воздействию, но не получил инвалидность. В отдельных случаях предусмотрена возможность одновременного получения двух пенсий — например, страховой по старости и государственной по инвалидности.

Такая мера действует, в частности, для ликвидаторов, получивших инвалидность во время выполнения служебных обязанностей. Аналогичное право распространяется и на нетрудоспособных членов семей умерших чернобыльцев, которые могут получать выплаты по случаю потери кормильца.

Ежемесячные выплаты

Отдельные категории жителей имеют право сразу на две ежемесячные денежные выплаты. Это касается, например, ликвидаторов, признанных инвалидами. В состав одной из выплат входит набор социальных услуг: его могут предоставлять как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте — по выбору получателя.

Компенсации

Кроме того, предусмотрены компенсации за вред, причиненный здоровью из-за радиационного воздействия. Их размер зависит от степени утраты трудоспособности и может достигать более 30 тысяч рублей в месяц.

При этом выплаты положены не только инвалидам, но и тем, чье здоровье пострадало, но официальный статус инвалидности не установлен. Также действуют ежегодные и единовременные компенсации.

Система поддержки продолжает совершенствоваться, а полный перечень доступных мер можно найти на официальных ресурсах ведомства.

При необходимости все желающие могут обратиться за консультацией через единый контакт-центр по номеру 8 (800) 100-00-01 или получить информацию на сайте и в социальных сетях.