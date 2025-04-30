Сегодня 10:13 Около 25 тысяч школьников Подмосковья устроятся на временную работу летом 0 0 0 Подмосковье

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Многие подростки в летний период хотят найти подработку, чтобы получить дополнительные карманные деньги. Профильные комитеты Мособлдумы провели выездное заседание, на котором обсудили летнюю оздоровительную кампанию и трудоустройство молодежи.

Чиновники и эксперты поделились планами, рассказали о новых возможностях для подростков, а также напомнили о важности организованного досуга в каникулы. Опыт, ответственность и первая зарплата Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что летнее трудоустройство помогает подросткам получить первый профессиональный опыт и научиться ответственности.

«Работа помогает ребятам приобрести первый профессиональный опыт, понять ценность труда и научиться ответственности. Многие подростки впервые сталкиваются с реальными задачами, учатся работать в коллективе и управлять своими доходами», — подчеркнул он. В этом году в Подмосковье уже трудоустроились около 600 подростков, а всего за лето планируется привлечь к работе не менее 25 тысяч школьников. Для этого временные рабочие места готовы предоставить 137 предприятий региона.

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«Конечно, мы хотели бы увеличить эти цифры. Есть предпосылки для этого, особенно за счет развития частного сектора: складов маркетплейсов, крупных ритейлеров. В Подмосковье уже есть позитивный опыт взаимодействия Кадрового центра с такими компаниями», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Как подросткам найти работу и сколько они будут зарабатывать Чаще всего несовершеннолетние работают в сфере озеленения и на заводах, а их средняя зарплата составляет около 25 тысяч рублей.

«Бизнес также заинтересован в подростках, видя в них большой потенциал. Например, есть запрос на работу курьерами. Уже сейчас есть большая потребность в специалистах со средним профессиональным образованием», — обратила внимание заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова. Директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева сообщила о новом федеральном законе, который позволяет работодателям привлекать подростков к работе в выходные и праздничные дни — с согласия родителей (для детей до 15 лет) или самого ребенка (от 15 лет). Подростки, однако, должны обратиться к работодателю либо в составе российских студенческих отрядов, либо через Кадровый центр.

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Кроме того, трудоустроенные через центр подростки получат дополнительную материальную помощь — 2 646 рублей ежемесячно. Чем занять детей летом Организованная занятость подростков позволяет предотвратить не только травматизм, но и правонарушения. «Крайне важно сработать на опережение: показать, что есть возможность работать официально, поехать в детские лагеря, поучаствовать в форумах молодежных организаций», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре и молодежной политике Линара Самединова. Этим летом в Подмосковье откроют свыше 120 загородных лагерей на 100 тысяч детей в смену и почти тысячу школьных лагерей дневного пребывания. Большинство из них уже готовы к приему детей. Отдельная программа предусмотрена для детей участников СВО: три тысячи ребят отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске, еще тысяча — на море. Всего в Московской области проживает почти миллион школьников, и более 60% из них этим летом проведут каникулы в детских лагерях.