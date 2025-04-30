Около 25 тысяч школьников Подмосковья устроятся на временную работу летом
Многие подростки в летний период хотят найти подработку, чтобы получить дополнительные карманные деньги. Профильные комитеты Мособлдумы провели выездное заседание, на котором обсудили летнюю оздоровительную кампанию и трудоустройство молодежи.
Чиновники и эксперты поделились планами, рассказали о новых возможностях для подростков, а также напомнили о важности организованного досуга в каникулы.
Опыт, ответственность и первая зарплата
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что летнее трудоустройство помогает подросткам получить первый профессиональный опыт и научиться ответственности.
«Работа помогает ребятам приобрести первый профессиональный опыт, понять ценность труда и научиться ответственности. Многие подростки впервые сталкиваются с реальными задачами, учатся работать в коллективе и управлять своими доходами», — подчеркнул он.
В этом году в Подмосковье уже трудоустроились около 600 подростков, а всего за лето планируется привлечь к работе не менее 25 тысяч школьников. Для этого временные рабочие места готовы предоставить 137 предприятий региона.
«Конечно, мы хотели бы увеличить эти цифры. Есть предпосылки для этого, особенно за счет развития частного сектора: складов маркетплейсов, крупных ритейлеров. В Подмосковье уже есть позитивный опыт взаимодействия Кадрового центра с такими компаниями», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Как подросткам найти работу и сколько они будут зарабатывать
Чаще всего несовершеннолетние работают в сфере озеленения и на заводах, а их средняя зарплата составляет около 25 тысяч рублей.
«Бизнес также заинтересован в подростках, видя в них большой потенциал. Например, есть запрос на работу курьерами. Уже сейчас есть большая потребность в специалистах со средним профессиональным образованием», — обратила внимание заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова.
Директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева сообщила о новом федеральном законе, который позволяет работодателям привлекать подростков к работе в выходные и праздничные дни — с согласия родителей (для детей до 15 лет) или самого ребенка (от 15 лет). Подростки, однако, должны обратиться к работодателю либо в составе российских студенческих отрядов, либо через Кадровый центр.
Кроме того, трудоустроенные через центр подростки получат дополнительную материальную помощь — 2 646 рублей ежемесячно.
Чем занять детей летом
Организованная занятость подростков позволяет предотвратить не только травматизм, но и правонарушения.
«Крайне важно сработать на опережение: показать, что есть возможность работать официально, поехать в детские лагеря, поучаствовать в форумах молодежных организаций», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре и молодежной политике Линара Самединова.
Этим летом в Подмосковье откроют свыше 120 загородных лагерей на 100 тысяч детей в смену и почти тысячу школьных лагерей дневного пребывания. Большинство из них уже готовы к приему детей.
Отдельная программа предусмотрена для детей участников СВО: три тысячи ребят отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске, еще тысяча — на море.
Всего в Московской области проживает почти миллион школьников, и более 60% из них этим летом проведут каникулы в детских лагерях.