Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Более 20 тысяч подростков планируют устроиться на летнюю работу в Подмосковье. О том, какие вакансии доступны на сегодняшний день подрастающему поколению, рассказала директор центра занятости Московской области Светлана Скородумова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Министерство социального развития Подмосковья активно работает в направлении трудоустройства юношей и девушек в летний период. На сегодняшний день работодатели заинтересованы в привлечении несовершеннолетних к трудоустройству.

«Рынок труда поменялся. Сегодня, если мы говорим в целом о безработице, она составляет в Московской области менее 1%. Сегодня на учете стоит всего лишь семь тысяч безработных, а вакансий по Подмосковью порядка 80 тысяч. И, конечно, на сегодня работодатель ищет другие инструменты для привлечения к себе не только молодежи, а в целом персонала и смотрит на кадровый резерв. А кадровый резерв у нас — это молодежь», — рассказала Светлана Скородумова.

При этом каждый подросток сможет найти работу по своему вкусу, которая поможет развить ему профессиональные навыки. В перечень входят вакансии помощников секретарей, юристов, бухгалтеров, кадровиков. Кроме того, юноши и девушки смогут устроиться озеленителями, рабочими по уборке, помощниками автослесарей.

«Работа в программных продуктах, составление деловых писем, работа с точки зрения коммуникации с юридическими лицами — все зависит от того, куда он идет и какая у него будет профессия, где он может в будущем применить этот навык», — рассказала специалист.

Перед работой всем кандидатам потребуется пройти специальные курсы, которые продлятся до нескольких дней, в зависимости от выбранной профессии.

«Еще хорошая история связана с тем, когда у нас несовершеннолетние идут работают месяц в одной компании, а затем месяц — в другой. Они приобретают достаточно большой круг друзей и знакомств, а также приобретают большое количество навыков, которые они в дальнейшем смогут использовать», — отметила Светлана Скородумова.

Она также добила, что все вакансии можно посмотреть на портале.

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