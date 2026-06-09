Около 186 млн рублей направят на развитие наукоградов Подмосковья в этом году

В Московской области 9 июня отмечают День наукоградов — памятную дату, учрежденную региональным парламентом в 2021 году. Сегодня регион остается одним из ведущих научных центров страны, где сосредоточены сотни исследовательских организаций и формируются передовые технологические решения.

Именно развитие науки и высоких технологий обеспечивает стране лидерские позиции и укрепляет ее технологический суверенитет. В регионе работают более 250 научных организаций, а научной деятельностью занимаются свыше 37 тысяч исследователей.

В этом году город Долгопрудный получил статус наукограда и стал восьмым в этом почетном списке. Вместе с Дубной, Жуковским, Королевом, Черноголовкой, Серпуховым, Реутовом и Фрязино наш регион формирует мощнейший инновационный кластер. Это живые, динамично развивающиеся территории, которые мы системно поддерживаем. В 2026 году на социально-экономическое развитие наукоградов направлено порядка 186 миллионов рублей, а с 2021 года — свыше 1,7 миллиарда.

Он подчеркнул, что поддержка науки и технологий остается одним из ключевых направлений народной программы партии «Единая Россия». В Московской области сформировали систему мер, направленных на поддержку ученых и молодых специалистов, включая решение жилищных вопросов.

Так, с 2021 года сертификаты по программе «Социальная ипотека» получили более 150 молодых ученых и уникальных специалистов. Благодаря программе участники выплачивают только проценты по кредиту, тогда как основной долг берет на себя правительство региона.

Особое внимание уделяют внедрению научных разработок в экономику. Одним из инструментов такой поддержки стала ежегодная премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов.

Ее присуждают за успешное внедрение перспективных разработок в приоритетных для региона направлениях, а размер вознаграждения составляет миллион рублей. За последние пять лет лауреатами этой премии стали 217 человек. Кроме того, награды губернатора для молодых ученых и специалистов уже получили 92 исследователя.

В регионе также действует система грантовой поддержки научных, научно-технических и инновационных проектов. Размер гранта может достигать 10 миллионов рублей. При этом организация, претендующая на финансирование, должна обеспечить софинансирование первого этапа проекта собственными средствами в объеме не менее половины необходимой суммы.