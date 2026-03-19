Около 1,7 тысячи бюджетников получили жилье в Подмосковье по народной программе

За последние пять лет собственное жилье получили около 1700 работников бюджетной сферы Подмосковья благодаря народной программе «Единой России». Половина из них — медики. Также решен жилищный вопрос сотен работников образования и молодых ученых.

На эти цели было направлено свыше пяти миллиардов рублей. В бюджете этого года запланирован еще миллиард. По словам депутата Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Линары Самединовой, вопрос обеспечения жильем специалистов социальной сферы стоит на особом контроле.

«Наличие собственной квартиры — базовое условие для выбора места работы, создания семьи и уверенности в завтрашнем дне. В Московской области этот вопрос решается, в том числе, в рамках реализации народной программы „Единой России“», — отметила Линара Самединова.

Она напомнила, что государство берет на себя основные расходы: регион оплачивает 50% стоимости жилья как первоначальный взнос и в течение 10 лет полностью компенсирует сумму основного долга. Специалисту остается платить проценты по кредиту.

«За последние пять лет собственное жилье приобрели более 400 учителей. В этом году еще более 70 педагогов, 80 медиков, более 60 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров», — сообщила Линара Самединова.

К примеру, благодаря этим мерам в Балашихе с начала 2025 года более 15 высококвалифицированных наставников устроились в спортивные учреждения городского округа. В их числе мастер спорта международного класса, тренер по легкой атлетике Кристина Угарова — она получила сертификат на приобретение собственного жилья.

«После завершения спортивной карьеры я выбрала тренерскую работу, несмотря на всю ее сложность. В Балашихе легкая атлетика была слабо развита, но за пять лет отделение значительно выросло — у меня более 50 воспитанников в начальных и тренировочных группах, среди них кандидаты в мастера спорта, чемпионы и призеры всероссийских соревнований. О программе узнала из рассылки Минспорта и получила одну из квартир. Только Подмосковье так поддерживает молодых тренеров без жилья — это мощный стимул для полной отдачи профессии. Государство ценит развитие массового спорта: мы дарим детям знания и навыки, а взамен получаем комфорт для еще большего энтузиазма», — рассказала Кристина.

Также сертификат на приобретение жилья получила рентгенолаборант Центра лучевой диагностики Коломенской больницы Ольга Агальцева.

«Социальная ипотека дала не только жилье, но и уверенность в завтрашнем дне. Важно, что есть выбор: можно получить квартиру либо сертификат и самому выбрать жилье в удобном для себя месте. Я получила сертификат, сама нашла подходящую мне квартиру и живу в родном городе, рядом со своими близкими», — рассказала Ольга Агальцева.

Также специалисты бюджетной сферы могут получить компенсацию аренды жилья. Этой мерой в Подмосковье пользуются свыше 16 тысяч медиков (до 30 тысяч рублей одному специалисту и до 45 тысяч супружеской паре в зависимости от удаленности муниципалитета). В 2025 году более 170 медиков бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Московская область является лидером страны в части обеспечения жильем льготных категорий граждан. В регионе действуют меры жилищной поддержки для молодых людей, многодетных, а также семей участников СВО. Подмосковье стало одним из первых регионов России, гарантировавших жилье детям-сиротам с 18 лет (согласно федеральной норме правом на получение такой выплаты могут воспользоваться лица, достигшие 23 лет).

Напомним, 12 марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией о работе в этой сфере за пять лет.