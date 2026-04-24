«Огромное желание служить Родине». Ветераны СВО завершили обучение по программе «Герои Подмосковья»

Участники образовательной программы «Герои Подмосковья» завершили обучение. Торжественное вручение дипломов состоялось в мастерской управления «Сенеж». Всего в отборе принимали участие более 2,5 тысячи человек, из которых 63 стали финалистами, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Теперь они смогут работать в органах власти или коммерческих организациях на управляющих должностях.

Проект «Герои Подмосковья» стал продолжением федеральной программы «Время героев». Он направлен на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях. «В течение года 63 участника под руководством наставников — членов правительства региона, руководителей муниципальных образований и депутатов — изучали современные технологии госуправления, лучшие практики, внедряемые в самые разные сферы, оптимизацию управленческих процессов с помощью ИИ, механизмы развития экономики», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Один из выпускников программы — кавалер ордена Мужества Илья Агафонов. Он ушел на передовую в самом начале СВО. Там получил ранение и прошел долгое восстановление. Ранее Илья работал в транспортно-логистической компании, а сейчас занимает должность заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи. «Благодаря программе я попал в администрацию Балашихи — занимаю должность заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи. Очень рад продолжить служение Родине в новом формате», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Обучение длилось один год. Программу разрабатывали эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Она состояла из четырех очных модулей, связанных с системой госуправления, экономикой и применением современных технологий. «Здесь я познакомился с людьми, с которыми мы, можно сказать, двигаемся в одном направлении. Все это время мы друг другу помогали, в том числе в межмодульный период, в процессе стажировок. У всех нас есть огромное желание продолжать служить Родине, но уже немного на другом поприще. Все возможно, главное — желание, вера в себя и свои силы», — поделился участник проекта Святослав Варанкин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Между модулями участники проходили стажировки в органах власти. Их наставниками стали главы округов, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Ветераны выполняли практические задачи, изучали нормативно-правовую базу и защищали собственные проекты перед преподавателями. «Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти, причем как регионального, так и федерального уровня», — сказал глава региона. Все 63 финалиста программы принимали участие в боевых действиях. Каждого из них утверждал общественный совет под руководством губернатора.