Сегодня 18:03 ОЭЗ Подмосковья — катализатор экономического роста: что нужно знать резидентам?

В Московской области более 15 лет успешно развиваются особые экономические зоны. Расположенные на их территории предприятия привлекают средства не только российских, но и зарубежных инвесторов, благодаря чему развивается инфраструктура муниципалитетов и появляются новые рабочие места. 360.ru собрал все, что нужно знать об ОЭЗ.

Что такое ОЭЗ Особая экономическая зона представляет собой территорию, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности и может применяться процедура свободной таможенной зоны. ОЭЗ стали создавать после выхода Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Цель таких структур — развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санитарно-курортной сферы, транспортной и портовой инфраструктур, разработка технологий и коммерциализации их результатов.

В этот список также входит производство новой продукции. По закону в России действуют ОЭЗ четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, портовые и туристско-рекреационные.

Как в Подмосковье получить статус резидента ОЭЗ 1. Для получения статуса резидента нужно предоставить в орган исполнительной власти региона заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности. 2. Орган исполнительной власти не позднее чем через 15 рабочих дней после получения заявки принимает и отправляет одно из решений: соглашение или отказ. 3. Статус резидента предоставляется в течение восьми рабочих дней со дня подписания соглашения. 4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения Минэкономразвития России сообщает сведения о регистрации лица в качестве резидента ОЭЗ в налоговый и таможенный органы.

Какие документы нужны: копии учредительных документов организации;

копия свидетельства о присвоении ИНН;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

бизнес-план по форме, утвержденной Минэкономразвития.

Какие ОЭЗ есть в Подмосковье В Московской области пять особых экономических зон: ОЭЗ «Дубна»;

ОЭЗ «Исток»;

ОЭЗ «Ступино Квадрат»;

ОЭЗ «Кашира»;

ОЭЗ «Максимиха». Особые экономические зоны «Дубна» и «Исток» относятся к технико-внедренческому типу, остальные — к промышленно-производственному.

Особая экономическая зона «Дубна» «Дубна» стала первой на территории Подмосковья особой экономической зоной. Ее создали на основании постановления правительства № 781. Так как эта ОЭЗ относится к технико-внедренческому типу, цель деятельности ее резидентов заключается в разработке высокотехнологичной продукции: информационных, ядерно-физических, био-, нано- и медицинских технологий, композиционных материалов. Предполагается продвижение товаров на российском и международном рынках.

Интересно ОЭЗ занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и признана лучшей технико-внедренческой особой экономической зоной страны. Во многом успех обеспечила команда управляющей компании, которая формирует комфортную среду для бизнеса и помогает запускать высокотехнологичные отечественные производства.

Для наукоемких компаний и промышленных предприятий ОЭЗ «Дубна» — это возможность масштабирования бизнеса на привлекательных условиях в инновационной среде.

Рост выручки Выручка резидентов особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье за последние 10 лет выросла более чем в 26 раз, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. «Ежегодный объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ „Дубна“ увеличился с 3,2 миллиарда рублей в 2015 году до впечатляющих 85 миллиардов рублей в 2025 году. Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ», — подчеркнула она. Плановые показатели работы площадки до 2035 года — рост количества резидентов до 200 компаний, при этом выручка предприятий прогнозируется на уровне свыше 112 миллиардов рублей в год.

Победа цифровых инициатив Росатома На первом отраслевом конкурсе цифровых инициатив и продуктов Росатома программный комплекс АО «НПК „Дедал“» из ОЭЗ «Дубна» получил одну из пяти главных наград.

Программный комплекс «Дедал-Скаут» — это система для постановки и контроля исполнения задач, управления активами предприятия, сервисным обслуживанием и мобильным персоналом. Решение позволяет обеспечить рост производительности труда (выработка) до 40%, сокращение затрат МТР до 10%, повышает доступное время работы оборудования до 10% и снижает трудоемкость до 25%. При этом качество продукции или услуг повышается до 5%. Кирилл Имаев начальник отдела цифровых продуктов АО «НПК „Дедал“»

Ускорение бизнес-процессов IT-резидент ОЭЗ «Дубна», компания «Мы — будущее» разработает и внедрит Цифрового проектировщика в бизнес-процессы производителя систем из полимерных материалов — компании НПП «Новые технологии — Дубна», также работающего на площадке ОЭЗ. Резиденты заключили соглашение, которое позволит производителю значительно ускорить процесс выпуска продукции. Речь идет об универсальном инструменте для взаимодействия между продавцами и клиентами в рамках бизнеса B2B и B2C. Внедрение такого цифрового помощника позволит ускорить процессы обработки задач примерно в 100 раз.

Четвертая очередь для новых резидентов В ОЭЗ «Дубна» 16 марта состоялась церемония запуска инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки. Территорию полностью подготовили к размещению новых резидентов. «Площадь четвертой очереди составляет 47,6 гектара. На сегодняшний день на новой площадке уже реализуются проекты семи компаний-резидентов. Они планируют построить собственные научно-производственные комплексы. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 12 миллиардов рублей, планируется создать более 1100 рабочих мест», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Ярмарка вакансий В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» 18 апреля компании-резиденты и предприятия города представят актуальные предложения по трудоустройству и развитию карьеры. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, ознакомиться с требованиями к кандидатам, условиями работы и перспективами профессионального роста. Ярмарка будет полезна тем, кто находится в поиске работы, планирует сменить сферу деятельности или рассматривает стажировку как первый шаг в профессии.

Строительство новых заводов На территории ОЭЗ «Дубна» инвесторы построили более 40 собственных предприятий, работающих в самых разных отраслях промышленности.

Сорок одно предприятие уже построено инвесторами на площадке ОЭЗ «Дубна». Еще 23 компании продолжают возводить новые заводы, которые находятся на разной стадии проектирования и выполнения строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций, осуществленных в проекты резидентов ОЭЗ со строительством, составляет более 83 миллиарда рублей. Екатерина Зиновьева

Рост числа резидентов За период с 2015 по 2025 год численность резидентов особой экономической зоны «Дубна» в Московской области возросла с 90 до 150 компаний. Количество созданных резидентами в ОЭЗ «Дубна» рабочих мест выросло более чем в шесть раз: с 1700 до 11 000. Сейчас каждый одиннадцатый работник всех российских ОЭЗ трудится именно в «Дубне», ежегодно на площадке создается не менее 1000 новых рабочих мест. В 2024 году этот показатель превысил 2000 специалистов.

Разработка медоборудования Резидент особой экономической зоны «Дубна» «Биомедицинская компания» завершает разработку трех образцов медицинского оборудования для диагностики. Это две автоматизированные системы анализа и прибор для серийного производства уникальных тест-полосок для обнаружения заболеваний на ранней стадии.

Платформа для создания ИИ-резидентов Компания «Хоппер ИТ», резидент особой экономической зоны «Дубна», представила корпоративную платформу Unica AI. Решение предназначено для организаций и позволяет внедрять технологии ИИ внутри корпоративного контура — на собственной инфраструктуре или в контролируемом облаке — без передачи документов и данных в публичные сервисы.

Производство косметики Компания «Биофармлаб» на площадке ОЭЗ «Дубна» запустила третью очередь своего завода по производству косметической продукции. В этом году к весенне-летнему сезону компания готовит к выпуску полноценную линейку солнцезащитных средств с витаминами А, Е и D. Разработанные с учетом генотипических особенностей населения средства на основе безопасных химических и физических фильтров обеспечивают гарантированную, проверенную клиническими исследованиями высокую степень защиты от негативного воздействия солнечного излучения.

Строительство фармзавода Группа компаний «Эдвансд», основателем которой является индийский предприниматель Раджеш Шарма, приступила к проектированию фармацевтического предприятия, которое возведут в ОЭЗ «Дубна». Под строительство нового завода резиденту выделили участок в четыре гектара. Общая площадь будущего производственно-складского комплекса составит 24 тысячи «квадратов». Он будет включать цех готовых лекарственных средств и цеха по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний и выпуску биотехнологических препаратов.

Льготы для резидентов ОЭЗ Льготы для бизнеса зависят от конкретной особой экономической зоны, но есть основные: налог на прибыль — от 2% до 15,5% против стандартных 25%;

налог на имущество организаций — 0% вместо 2,2%;

земельный налог — 0% вместо 1,5%;

транспортный налог — 0 рублей вместо 0,25—150 рублей за лошадиную силу. В ОЭЗ «Дубна» компании освобождены от уплаты земельного или транспортного налога в течение пяти лет, а от налога на имущество — 10 лет.

Что дает статус особой экономической зоны бизнесу ОЭЗ позволяют быстрее стартовать и запустить производство или другой бизнес, сэкономить на аренде, налогах и таможенных пошлинах, а также сократить расходы компании или ИП на покупку активов и обслуживание кредитов на них. В числе преимуществ: 1. Пониженные ставки на аренду и выкуп земли. После получения статуса резидента ОЭЗ компания может арендовать или купить землю по льготной цене. 2. Минимальные административные барьеры. Быстро проходить бюрократические процедуры позволяет принцип «одного окна». Управляющие компании ОЭЗ принимают документы на регистрацию статуса резидента, оформляют земельно-имущественные отношения, организуют строительство и подключают объекты к инженерно-техническим сетям. 3. Помощь на этапах реализации проекта. В особых экономических зонах могут быть дополнительные услуги — например, подбор сотрудников или помощь в организации мероприятий, конференций.

4. Налоговые льготы. Зависят от ОЭЗ. Обычно первые 5-10 лет резиденты могут не платить имущественный, транспортный и земельный налоги. Также у них есть льготы по налогу на прибыль. 5. Таможенные льготы. На территории некоторых ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Туда можно ввозить импортное оборудование, сырье и материалы, не уплачивая пошлины и НДС. 6. Проще выбрать площадку для производства. Производителям нелегко найти земельный участок под завод с нужной инфраструктурой — электричеством, водопроводом и другими инженерными сетями, а также автомобильными дорогами. В некоторых ОЭЗ все это есть.