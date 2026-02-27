Одну из крупнейших больниц Подмосковья построят в Балашихе

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с министром строительного комплекса области Александром Туровским и главой Балашихи Сергеем Юровым посетил строительную площадку многопрофильной больницы.

Медицинский комплекс в микрорайоне Ольгино в Балашихе будет одним из крупнейших в Подмосковье и включит в себя круглосуточный стационар на 1123 койки и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. «Проект важный, поддержан нашим президентом. Реализуется по наказам жителей по народной программе „Единой России“. В будущем это, без сомнений, будет ведущее медицинское учреждение Московской области — здесь будут оказывать медпомощь по 26 профилям, планируемое количество сотрудников — 700 врачей, 2300 человек медперсонала. Площадь больницы — порядка 160 тысяч квадратных метров. Что, безусловно, поднимает вопрос транспортной доступности. Семь дорожных участков будет реконструировано и построено к открытию медицинского комплекса. На эти цели предусмотрено финансирование — порядка 6,5 миллиарда рублей», — сообщил Брынцалов. Участники мероприятия проследовали на стройплощадку, где посетили шоурум и посмотрели, как будут выглядеть кабинеты врачей, палаты и регистратура. Также они оценили современные решения по навигации — для такого большого учреждения это одна из самых важных составляющих. И даже образцы мебели, которая будет стоять в коридорах для пациентов.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Далее в здании будущей больницы, возведение которого практически завершено, участники встречи смогли пообщаться со строителями.

По словам подрядчика, строительная готовность объекта приближается к 40%. Впереди самая сложная задача — пустить тепло и все инженерные сети, приступить к отделке. Больницу в Ольгине очень ждут не только балашихинцы, но и жители Мытищ, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Щелкова, Богородского округа. Она будет обслуживать 1,3 миллиона человек. «Мы очень положительно относимся к строительству больницы. Мы ее очень ждем. Для нас получать медицинское обслуживание по всем профилям — это очень хорошо. Ездить далеко не надо. Очень удобно — все в одном месте: и анализы, и обследования. А главное, что здесь будет современное оборудование, доступная среда», — поделилась житель микрорайона Татьяна Апанасюк. По традиции после осмотра больницы встреча продолжилась рабочим совещанием в строительном штабе. Главный вопрос в повестке дня — развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне. «В настоящий момент у нас производится реконструкция улицы Шестой, реконструкция и строительство улицы Струве, а также Бояринова. Мы откроем движение по ним уже к осени 2026 года, что позволит разгрузить эти улицы и в целом дорожно-уличную сеть. И в следующих этапах у нас расширение улиц Главной, Пролетарской, Автозаводской, которые закольцуют и дадут возможность проезда на Носовихинское шоссе. И свяжет потом выезд по улице Главной на ЛТКЖ (автомобильная дорога Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный). Все объекты у нас идут с дополнительными общестроительными работами», — рассказал Сергей Юров.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Также не менее важный вопрос — оснащение медоборудованием и кадры.

«В проекте заложено более 800 единиц оборудования, включая „тяжелую“ технику: два аппарата МРТ, три КТ, два ангиографа. Здесь предусмотрен региональный сосудистый центр и 21 операционная. Помещения под них требуют особой подготовки. И конечно, техника будет бесполезна без людей. Команду вместе с региональным Минздравом мы уже начали формировать», — отметил Брынцалов. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных президентом. Ежегодно на ее реализацию выделяют средства из федерального и регионального бюджетов. В Подмосковье пятилетняя программа выполнена более чем на 90%. «Единая Россия» уже приступила к сбору инициатив в новую Народную программу. Ее соавторами вновь станут жители регионов и эксперты. Предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат.рф».

