Одинокой паре лебедей в Подмосковье предрекли гибель. Нужна ли птицам помощь?

Лебедям-шипунам, которых заметили на реке Воре в Хотькове, ничто не угрожает. Подробности — в материале 360.ru.

Почему лебеди зимуют на замерзающих водоемах

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области подчеркнули, что водоплавающие — довольно обычные для региона обитатели, не занесены в Красную книгу и часто селятся в водоемах в городской черте. Большую часть жизни дикие лебеди проводят в воде, питаются водными растениями, выходят на сушу в безлюдных местах.

«Тот факт, что лебедь зимует на незамерзающем водоеме на территории Московской области, не является подтверждением того, что птица травмирована или не может улететь. На представленных фотоматериалах птица плавает в паре с другим водоплавающим, выбравшим местом своей зимовки Подмосковье, что указывает на достаточность корма», — объяснили в министерстве.

В незамерзающих участках водоемов успешно зимуют и другие представители водоплавающих, которые не относятся к естественным обитателям Подмосковья. Холода без проблем переносят в том числе огари и мандаринки.