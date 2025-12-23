Одинокой паре лебедей в Подмосковье предрекли гибель. Нужна ли птицам помощь?
В Минэкологии Подмосковья опровергли риск для жизни лебедей в Хотькове
Лебедям-шипунам, которых заметили на реке Воре в Хотькове, ничто не угрожает. Подробности — в материале 360.ru.
Почему лебеди зимуют на замерзающих водоемах
В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области подчеркнули, что водоплавающие — довольно обычные для региона обитатели, не занесены в Красную книгу и часто селятся в водоемах в городской черте. Большую часть жизни дикие лебеди проводят в воде, питаются водными растениями, выходят на сушу в безлюдных местах.
«Тот факт, что лебедь зимует на незамерзающем водоеме на территории Московской области, не является подтверждением того, что птица травмирована или не может улететь. На представленных фотоматериалах птица плавает в паре с другим водоплавающим, выбравшим местом своей зимовки Подмосковье, что указывает на достаточность корма», — объяснили в министерстве.
В незамерзающих участках водоемов успешно зимуют и другие представители водоплавающих, которые не относятся к естественным обитателям Подмосковья. Холода без проблем переносят в том числе огари и мандаринки.
Как помочь водоплавающим зимой
В пресс-службе добавили, что обычно таких птиц, помимо прочего, активно подкармливают местные жители. Помогать водоплавающим действительно можно, главное — делать это правильно.
«Главная заповедь для любителя диких птиц — не навредить им», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Интересно
Он посоветовал в первую очередь не бросать корм в воду, поскольку это загрязняет водоемы. В качестве подкормки нельзя использовать хлебобулочные изделия, соленые семена и сало, чипсы, орехи и пшено. Из-за хлеба у птицы может начаться брожение в зобу, а это чревато воспалением. На зернах пшена из-за быстрого окисления на воздухе образуются токсичные жиры.
Специалисты министерства напомнили, что беспокоиться за водоплавающих, если водоем полностью покрыло льдом, не стоит. Пернатые без труда перелетят на открытые участки. Telegram-канал «112» уверял, будто бы птицам грозит гибель.