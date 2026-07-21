21 июля 2026 19:48 Общественная палата Подмосковья и политические партии подписали соглашение о совместном наблюдении на выборах В Подмосковье Общественная палата и партии договорились о наблюдении за выборами Фото: Пресс-служба Общественной палаты Московской области Подмосковье

Подмосковье

Единый день голосования

Подмосковье

Общественная палата Московской области и региональные отделения ключевых политических партий подписали соглашение об информационном взаимодействии и совместном общественном наблюдении на выборах в Единый день голосования. Торжественная церемония состоялась во вторник, 21 июля, в здании Московской областной думы.

Документ призван скоординировать действия всех участников избирательного процесса, обеспечить прозрачность процедуры голосования и укрепить доверие граждан к его результатам. Со стороны политических партий соглашение подписали заместитель председателя Московской областной думы, представитель партии «Единая Россия» Олег Рожнов, руководитель Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» Лев Закиров, первый секретарь комитета Московского областного отделения партии «Коммунисты России» Илья Клейменов и сопредседатель партии «Зеленые» Руслан Хвостов. Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева на открытии мероприятия отметила, что развитие института общественного наблюдения остается одним из ключевых факторов доверия к избирательному процессу. «Сегодня мы подтверждаем готовность к открытому взаимодействию всех участников избирательного процесса. Совместное общественное наблюдение — это не формальность, а эффективный механизм общественного контроля, который обеспечивает прозрачность каждого этапа голосования, способствует объективной оценке происходящих процедур и укрепляет доверие граждан к итогам выборов», — объяснила Татьяна Дмитриева. Соглашение предусматривает регулярный обмен информацией, проведение консультаций, единые стандарты обучения наблюдателей, а также мониторинг всех форм голосования. «Наша задача — создать единое пространство доверия, где общественные наблюдатели, представители партий, эксперты и организаторы выборов действуют в рамках закона и в интересах граждан. Чем выше уровень взаимодействия между всеми участниками процесса, тем выше доверие общества к результатам голосования», — добавила Татьяна Дмитриева.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты Московской области

Как работает система общественного контроля в Подмосковье Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов указал на значение многолетней работы по развитию института общественного наблюдения и взаимодействия с Общественной палатой Московской области. «Прежде всего хочу поблагодарить Общественную палату Московской области за восемь лет продуктивной и конструктивной работы. Многие из присутствующих видели, как работает система общественного наблюдения: видеомониторинг, коммуникация, взаимодействие всех участников процесса. Самое главное, что любой желающий может не просто получать информацию из социальных сетей, где она не всегда бывает объективной, а лично увидеть, как проходят выборы. Для этого действует система подготовки общественных наблюдателей по утвержденным стандартам», — подчеркнул Олег Рожнов. Он добавил, что в Московской области сформирована эффективная система общественного контроля за выборами. «Сегодня в Московской области выстроена одна из лучших практик общественного наблюдения, которая получает признание на федеральном уровне. Важно, что к этой работе подключаются разные институты гражданского общества, политические силы и общественные объединения. В непростое для страны время особенно важно сохранять открытый диалог и единый подход к укреплению доверия граждан к институтам государства и общества», — рассказал Олег Рожнов. В ходе встречи представители политических партий обсудили вопросы подготовки наблюдателей, обмена информацией и дальнейшего развития института общественного контроля. Особое внимание стороны уделили совершенствованию механизмов взаимодействия в дни голосования, а также повышению уровня подготовки общественных наблюдателей. Каждый из представителей политических партий, участвующих в соглашении, отметил важность такого взаимодействия. Оно позволит обеспечить честность и прозрачность выборного процесса. Руководитель Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев рассказал, что взаимодействие с общественными наблюдателями усиливает доверие к результатам голосования. «Мы считаем, что взаимодействие с независимыми, политически неокрашенными общественными наблюдателями усиливает доверие к избирательному процессу и позволяет эффективнее защищать результаты голосования. Поэтому мы приняли участие в подписании соглашения и рассчитываем, что оно поможет сохранить каждый голос от избирательного участка до итогового протокола. Впереди большая совместная работа ситуационных центров, Общественной палаты и избирательной комиссии, а при необходимости и юридическое взаимодействие для оперативного реагирования на возможные нарушения. Выборы должны быть честными», — отметил Валерий Селезнев.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты Московской области