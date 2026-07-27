В Подмосковье продолжают расширять программы поддержки семей участников специальной военной операции, уделяя особое внимание организации детского отдыха. О том, какие возможности создали для школьников в лагере «Левково», рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона побывал в оздоровительном лагере в Пушкино, где сейчас отдыхают дети бойцов СВО. Летом там организовали шесть тематических смен. Сейчас завершается четвертая. Во время визита губернатор осмотрел территорию, ознакомился с образовательной и досуговой программами, пообщался с детьми, их родителями и вожатыми. «У нас большая инфраструктура для детского отдыха: это и „Литвиново“, и „Левково“, и другие места. Наша задача — чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в „Левково“, собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти две недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык», — отметил Андрей Воробьев.

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По его словам, родители положительно оценивают организацию смен.

«Мы стараемся дать заботу и внимание, которые так необходимы семьям участников СВО. Это и детский отдых, и выплаты, и социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах. Важно быть рядом с теми, у кого возникают вопросы, а они часто касаются здоровья или различных житейских трудностей», — подчеркнул губернатор. Памятные встречи, турниры и праздники «Левково», который в советские годы работал как пионерский лагерь имени Аркадия Гайдара, сохранил традиции детского отдыха, дополнив их современными образовательными программами. В этом сезоне особое внимание уделили профориентации. Для ребят проводят занятия по оказанию первой помощи и основам спасательного дела совместно с МЧС, знакомят с профессией кинолога при поддержке МВД, организуют встречи со спортсменами, ветеранами СВО, космонавтами и активистами «Движения Первых». В программе также предусмотрены спортивные соревнования, шахматные турниры, тематические праздники и патриотические мероприятия.

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«Программа очень разносторонняя. Наша главная цель — чтобы дети не просто набрались сил и отдохнули, но и вернулись домой вдохновленными, с пониманием того, к каким целям они хотят двигаться дальше. Летняя кампания завершится, но жизнь в „Левково“ не остановится: заезды будут продолжаться и в осенний, и в зимний периоды», — рассказал исполняющий обязанности директора оздоровительного комплекса «Левково» Дмитрий Еремейцев.

Для отдыхающих создали все необходимые условия. На территории работают бассейн, спортивные и танцевальные залы, клуб с актовым залом, площадки для футбола, баскетбола и тенниса. Дети проживают в современных корпусах. Их обеспечили пятиразовым питанием и круглосуточным медицинским сопровождением. Кроме того, они находятся под постоянным контролем персонала и службы охраны. Льготы и помощь в получении путевок «Я из Королева, мой муж с 2022-го участвует в специальной военной операции. И четвертый год у наших двух детей есть замечательная возможность проводить лето в подмосковных лагерях. Этим летом „Левково“ впервые принимает ребят из семей участников СВО. И для нас это место стало самым любимым. Дети познакомились здесь со своими сверстниками, у которых отцы также на передовой. Им есть что обсудить, они могут поддержать друг друга, — рассказала Марина Сучкова. По ее словам, администрация округа и Комитет семей воинов Отечества помогают получить путевки и искренне заботятся о детях бойцов. «Возможностью отправить ребят в лагерь мы пользуемся уже второй раз. Путевки нам предоставляют по льготе. Сейчас две мои дочки разъехались по разным лагерям: средняя попала в „Левково“, а старшая отдыхает в соседнем центре. Средняя звонит каждый день, делится эмоциями. Она в полном восторге! Ппросится на следующий год сюда же. Обязательно будем отправлять девочек снова. Лагерь отличный, все организовано прекрасно», — отметил ветеран СВО Денис Распопов.

Дети признаются, что получают настоящее удовольствие от отдыха.

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«В такой лагерь я приехал впервые, и здесь безумно здорово. Потрясающая природа, чистый воздух. Каждый день у нас очень насыщенный: мы ходим на творческие кружки, выступаем на сцене. Но больше всего мне нравятся спортивные мастер-классы. Недавно играли в баскетбол, а сегодня нас ждет футбол», — отметил 14-летний Семен Дубков из Ногинска, отец которого ушел на СВО в 2023 году. Всесторонняя помощь бойцам и их семьям В этом году Подмосковье значительно расширило программу летнего отдыха для детей бойцов. Помимо лагеря «Литвиново», к ней присоединились «Левково», лагерь имени 28 Героев-Панфиловцев и новый лагерь «Кораллово». Всего летом 2026 года в Московской области смогут отдохнуть около 488 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. Для них работают 130 загородных лагерей и более 1050 пришкольных площадок дневного пребывания с профильными сменами по направлениям IT, инженерии, патриотического воспитания и безопасности дорожного движения.

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Помимо организации детского отдыха, в Подмосковье действуют 77 мер поддержки участников СВО и их семей, включая 36 региональных.