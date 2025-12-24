Сегодня 11:42 Образование, спорт и дороги. Что жители Подмосковья спросили у Андрея Воробьева на личном приеме Андрей Воробьев поручил выполнить просьбы жителей по итогам личного приема 0 0 0 Подмосковье

Клин

Школы

Андрей Воробьев

Дороги

Школьники

Ремонтные работы

Образование

Традиционный личный прием губернатора прошел в Подмосковье. Жители смогли задать вопросы и поделиться своими инициативами по развитию региона. По их наказам Андрей Воробьев поручил осветить дорогу в деревне Буняково и ускорить ремонт спортивного комплекса в Клину, а также вручил двум школам сертификаты на приобретение передового оборудования.

Староста деревни Буняково Константин Чубаров и житель села Красный Путь Сергей Рябов обратились к губернатору с просьбой обустроить тротуар и освещение на дороге Востряково — Буняково в Домодедове. Протяженность участка — 650 метров. По нему жители добираются до школ и железнодорожной станции. Ежедневно по улице проходят тысячи людей. При этом она все еще не освещена. Губернатор поручил провести все необходимые работы до 15 июня 2026 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сергей Рябов — участник спецоперации. В 2023 году он заключил контракт и отправился на передовую. В Домодедове он руководит отделением Ассоциации ветеранов СВО. «Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы и в хозяйственных вопросах тоже остаетесь неравнодушным, проявляете активность, заинтересованность. Мы очень рады, что вы к нам пришли вместе со старостой, который на своих плечах несет все хлопоты жизни деревни, в которой проживают 300 человек», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Татьяна Косачева из Клина подняла вопрос о реконструкции спортивной школы имени Трефилова. Трое ее детей ведут активный образ жизни и посещают секции. Из-за затянувшегося ремонта ребят приходится возить на занятия в разные места. Клинская школа олимпийского резерва была построена в 1945 году. Там готовят будущих чемпионов по легкой и тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису и плаванию. Сейчас в центре занимаются порядка 2,5 тысячи ребят.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Реконструкция началась в 2022 году и должна была завершиться в 2025-м. Однако из-за геологических особенностей местности работы затянулись. Полностью сдать объект теперь планируют только к концу 2026 года. Губернатор поручил специалистам ускориться и постараться завершить реконструкцию к сентябрю. «Мы постараемся ее закончить пораньше. Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку для того, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут, — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

На прием к главе региона пришли девятиклассники Малинской школы в Ступине Анастасия Скворцова и Андрей Дальнис вместе с директором учреждения Софьей Ильиной. Они рассказали о работе агроклассов. Их учащиеся занимаются садоводством и овощеводством, а также выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур. Для дальнейших исследований школе нужен фитотрон. Это камера для выращивания растений, в которой можно регулировать температуру, влажность и освещение.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы знаем вашу просьбу, и уже приобрели фитотрон ускоренной селекции „Агро-2“. Я хочу вам сегодня вручить сертификат на его получение. Надеюсь, что это оборудование поможет вам дальше изучать растения», — сказал Воробьев. С еще одной просьбой к губернатору обратился одиннадцатиклассник Роман Екимиани из школы № 1 в Королеве. Он увлекается робототехникой, программированием и спутникостроением. Юному инженеру уже удалось создать уникальную разработку — экзоскелет, который можно применять при спасательных операциях. Однако это только прототип. Для создания полноценной версии необходим 3D-принтер. Губернатор вручил школьнику сертификат на приобретение оборудования.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Хочу поблагодарить ваших родителей, и вообще всех родителей, которые стимулируют детей на создание таких изобретений», — добавил он. Отец школьника рассказал, что завершить создание экзоскелета планируют в начале следующего года. В феврале его представят на региональном этапе всероссийской олимпиады по технологии.