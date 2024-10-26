Обращения граждан на первом плане. Как «Справедливая Россия» учитывает мнение жителей Подмосковья

Подмосковное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» сменило председателя. Так, в конце сентября им стал Анатолий Никитин. О том, какие законопроекты предлагает внедрить партия, политик рассказал в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

«Это новая большая ответственность. С одной стороны, конечно, очень приятно, что руководство партии доверило мне такую должность. С другой сторон, я понимаю, что теперь нужно работать намного больше, чем это было до того. И времени до выборов 2025–2026 года практически не осталось. И сейчас надо активно заниматься предвыборной компанией», — рассказал Никитин.

Он отметил, что в числе задач партии стоит улучшение качества местных партийных муниципальных отделений. Это поможет наладить связь между жителями региона и представителями правительства.

«Мы социальная партия и всегда настроены на помощь нашим гражданам сделать жизнь, особенно социально незащищенных слоев населения, лучше. Я сам многодетный отец, у меня четыре ребенка. И конечно, я во главу угла ставлю законопроекты, связанные с многодетными», — сообщил политик.

Никитин объяснил, что суть его законопроекта заключалась в том, чтобы Москва и Московская область уравняли льготы для многодетных, поскольку на сегодняшний день они сильно разнятся, несмотря на небольшую отдаленность.

«Мы хотим ввести понятие „особо многодетная семья“. Начать хотим с семи детей и закрепить на уровне региона этот статус, чтобы получать определенные льготы, например автомобиль», — добавил Никитин.

По мнению специалиста, это также поможет простимулировать рождаемость, поскольку на сегодняшний день далеко не вся молодежь хочет иметь детей.

Отдельное внимание Никитин уделил обращениям, поступающим от граждан. По его словам, во время выборов в день поступает до 30 запросов от жителей Московской области, а в обычные дни — около 10.

«Конечно, мы учитываем их при создании законопроектов и стараемся максимально помочь. Есть вопросы очень простые, которые легко решаются на уровне муниципалитетов, а есть вопросы, которые сложные и требующие регионального или федерального вмешательства», — рассказал Никитин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за безопасность в дни выборов в Подмосковье.