27 февраля 2025 15:01 Обновленный стадион и новые котельные. Глава Орехово-Зуева рассказал о планах по развитию округа в 2025 году Глава Заголовацкий: 15 котельных обновят и построят в Орехово-Зуеве в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Орехово-Зуево

Ремонтные работы

В этом году в Орехово-Зуеве построят и реконструируют 15 котельных, приведут в порядок пять школ и стадион «Торпедо». В округе также запланировали благоустройство лесопарка и двух скверов. О том, какие изменения ждут муниципалитет в ближайшее время губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава округа Руслан Заголовацкий.

Как и в других округах Подмосковья, в Орехово-Зуеве проводят большую работу в рамках национальных целей. Они включают в себя благоустройство, модернизацию ЖКХ и многое другое. «В Орехово-Зуевском городском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ, и в этом году продолжим масштабную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры, в частности коллекторов», — сказал Воробьев. Модернизация системы ЖКХ Всего в Орехово-Зуеве 78 котельных и более 366 километров теплосетей. В рамках концессионной программы там выполнят масштабные работы. Большинство мероприятий запланировали на этот год — с июня по октябрь. По словам Руслана Заголовацкого, в округе запустят шесть новых блочно-модульных котельных, одна из которых будет особенно важной. Ее разместят в микрорайоне ЛиАЗ, где сейчас квартиры почти 15 тысяч жителей питает завод. «В апреле планируем там пробно запустить новую БМК, чтобы проверить гидродинамику. И, надеюсь, в следующий отопительный сезон войдем уже с новой котельной», — добил Заголовацкий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Котельные также появятся в Ликино-Дулеве, деревне Запутное, поселке Мисцево, селе Хотеичи и поселке Верея. Еще девять объектов модернизируют и построят более двух километров теплосетей. Перемены почувствуют около 150 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Большое внимание в этом году уделят коллекторам. Так, в марте работы завершатся в Дрезне, а к концу августа — в Куровском. Весной в порядок приведут еще четыре участка. Обновления также ждут системы водоснабжения и водоотведения. «В этом и следующем годах мы планируем капитально отремонтировать две ВЗУ — в Верее и Куровском, три скважины — в Верее, Новом Снопке и Крольчатнике. Обсуждаем также возможность включения в госпрограмму почти 40 километров сетей водоснабжения и водоотведения», — сказал глава. Ремонт школ В прошлом году в Орехово-Зуеве на месте снесенных бараков построили Морозовскую школу. В ней — современное оборудование, инновационные технологии обучения, музыкальные и театральные студии. Капитальный ремонт также провели в Давыдовской гимназии, Демиховском лицее и Дрезненской школе № 1.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В этом году в программу вошли еще пять учебных заведений. Среди них — школа № 17 в Малой Дубне, Авсюнинская и Ильинская школы. «Что касается педагогического состава, то проблем с комплектованием у нас нет, поскольку на территории Орехово-Зуевского городского округа расположен Государственный гуманитарно-технологический университет, который осуществляет подготовку кадров», — отметил Заголовацкий. Здравоохранение Два года назад в округе заработал сосудистый центр. Его открыли на базе 1-й Советской больницы.

В этом году главный корпус и стационар учреждения капитально отремонтируют. Площадь работ превысит семь тысяч «квадратов». Спорт В этом году жители Орехово-Зуева смогут заниматься на стадионе «Торпедо». Кроме того, в 2026-м после реконструкции откроется стадион «Русич», а также корпус № 1 школы «Феникс» в Ликино-Дулеве.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

На стадионе «Локомотив» появится новое футбольное поле. Благоустройство В прошлом году в Ликино-Дулеве благоустроили сквер рядом с фарфоровым заводом. Его фактически построили заново. Детский сквер появился в Куровском. На этот год планы не менее амбициозные: работы проведут на улице Калинина в Ликино-Дулеве и в Дрезне.

«Благоустроим два сквера — детский в Дрезне и на улице Калинина в Ликино-Дулеве. Также приступим к работам по благоустройству ЛиАЗ парка — территория сквера „Заводской“ в микрорайоне ЛиАЗ. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью практически 60 гектаров», — сказал глава округа.