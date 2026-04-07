Сегодня 17:10 Обновленные школы и ЖКХ. Как изменится Серпухов в ближайшие годы? Глава Алексей Шимко доложил Андрею Воробьеву о планах по развитию Серпухова 0 0 0 Подмосковье

В этом году в Серпухове откроют после капремонта четыре школы, два детских сада и два моста, модернизируют три дома культуры и несколько объектов ЖКХ. О планируемых изменениях в округе губернатору Андрею Воробьев доложил глава муниципалитета Алексей Шимко.

«Серпухов — большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое», — сказал Андрей Воробьев. Модернизация системы ЖКХ В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу модернизации системы ЖКХ. Часть работ проведут в Серпухове. В прошлом году здесь по госпрограмме обновили центральный тепловой пункт. В этом должны построить две блочно-модульные котельные и новые сети. В Пущине до 2029 тоже запланировали ряд работ. Там реконструируют котельную и два участка сетей.

Алексей Шимко напомнил, что мероприятия в округе реализует «Газпром теплоэнерго МО». С 2019 по 2023 год было построено, реконструировано и модернизировано 34 объекта. «В частности, мы запустили 11 новых блочно-модульных котельных и обновили более 2,5 километра теплосетей. В общей сложности стабильное тепло и горячую воду получили почти 24 тысячи жителей округа. Также важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра для контроля за всей системой в режиме реального времени», — сказал он. По концессии компания планирует до 2027 года построить теплогенерирующие установки в деревнях Волохово и Каргашино, а также переоснастить котельную в поселке Мирном. Кроме того, по инвестпрограмме запланировано отремонтировать еще два объекта и 16,8 километра сетей.

Также в 2027 году завершится первый этап реконструкции очистных сооружений в Серпухове, которые обслуживают Оболенск, Большевик и Мирный. Изменения почувствуют 138,8 тысячи человек. В ближайшие три года по госпрограмме приведут в порядок очистные сооружения в Пушкино, а новые построят в Пущине и Протвине. В округе возведут три ВЗУ и более 12 километров сетей, а также продолжат программу социальной газификации. Инвестиции и новые рабочие места В прошлом году объем инвестиций в округе превысил 30 миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году они перешагнут порог в 35 миллиардов, создав более 4,2 тысячи рабочих мест. Всего в 2025 году в округе реализовали 11 крупных инвестпроектов на 5,5 миллиарда рублей. «Это такие проекты, как „Технониколь“ и „Маревен Фуд Сэнтрал“, где были сделаны большие вложения. Также отмечу „Турбокомплект“ — наше градообразующее предприятие, которое, помимо налоговых поступлений, обеспечивает стабильную занятость населения», — рассказал глава. До 2035 года в Серпухове реализуют еще 21 проект на 46 миллиардов рублей. Крупнейший из них — запуск производственно-складских комплексов «Маревен Фуд Сэнтрал».

Строительство и ремонт дорог В прошлом году в округе отремонтировали более 36 километров муниципальных дорог, в этом запланирован такой же объем. Кроме того, продолжается проектирование двух участков, которые необходимо расширить: Серпухов — Данки — Туров и Серпухов — Погари. Работы там начнутся в 2027 году. Также завершается модернизация мостов «Бутурлино» и «Лукино».

Расселение аварийных домов и ремонт МКД В Серпухове планируют расселить 35 аварийных домов. Жители 25 уже получили новые квартиры. Остальные переедут в 17-этажный дом на улице Катасонова. Под расселение также передадут пять тысяч квадратных метров жилья в ЖК «Городской бор». На территории комплекса построят школу, два детских сада и центр допобразования. Вместе с тем в округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. За три года планируют обновить 137 объектов. Капитальный ремонт социальных учреждений В прошлом году два детских сада заработали в поселке Пограничном и деревне Васильевское. Всего в округе запустили пять новых школ на 3,5 тысячи мест. «В 2026-м у нас в госпрограмме — два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Протвине и Липицах, а в 2027-м — два ДШИ в Серпухове и Пущине», — сказал Алексей Шимко.

В Протвине продолжается капитальный ремонт Губернского колледжа. А в следующем году модернизируют три дома культуры: «Исток» и Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове, а также ДК поселка Большевик. Развитие допобразования Активно развивается образовательная площадка «БиоТех-Пущино», где создали все условия для профориентации учащихся. Сейчас там занимаются 500 ребят. Планируют открыть восемь лабораторий по робототехнике, биохимии и VR. В округе также запускают новые спортивные проекты. Так, «Школьная лига» уже охватила 12 образовательных учреждений. В состязаниях участвуют почти 700 ребят. «А с 1 сентября запускаем еще одно направление — гонки дронов. Мы уже подобрали 10 пилотных учебных заведений, выделили им средства на закупку 3D-принтеров и ремонтного оборудования. Плюс к этому будем открывать соответствующее отделение в спортивной школе», — рассказал Алексей Шимко.

Благоустройство В рамках программы благоустройства в прошлом году открыли обновленный парк «Сказка» в Протвине, «Питомник» в Серпухове и пешеходную зону в микрорайоне «Ивановские дворики». На очереди — сквер Кузнецова в Пущине. Всего в этом году в порядок приведут 31 общественное пространство, включая сквер «Мирабель» в Протвине, сквер в поселке Большевик, памятник «Подвигу павших воинов» в поселке Оболенск.

Также продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов. Всего в округе выявили 150 точек, которые работают не по правилам. На их месте обустроят пешеходные зоны и парковочные места.