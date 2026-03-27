Обновление ЖКХ и преображение парков. Как изменится Жуковский в ближайшие годы? Глава Жуковского Пак доложил Воробьеву о планах по развитию округа

Два детских сада и учебный корпус авиационного техникума капитально отремонтируют в Жуковском в этом году. Там также запланировали реконструировать котельную и около 600 метров теплосетей. Планы по развитию округа губернатор Андрей Воробьев обсудил с главой муниципалитета Андроником Паком.

«Сейчас как раз начинается сезон. И я очень надеюсь, что все государственные программы, которые мы реализуем, жители оценят. Расскажите, как обстоят дела в части всего, что важно для жителей», — сказал Воробьев. Модернизация ЖКХ В этом году в Жуковском реконструируют котельную и капитально отремонтируют порядка 600 метров сетей на улице Семашко. В следующем — возведут БМК. По инвестпрограмме в ближайшие два года обновят около двух километров коммуникаций и две котельные, а также четыре ЦТП. Изменения почувствуют 50 тысяч человек.

Кроме того, в этом году начнется модернизация ВЗУ № 1 на улице Калугина, благодаря чему для 33 тысяч жителей улучшится качество воды. В течение трех лет работы начнутся на очистных сооружениях на улице Наркомвод и канализационной насосной станции на Кооперативной. Развитие промышленности Индустриальный парк «Союз» уже заполнили на 100%. Общий объем инвестиций сейчас составляет около 70 миллиардов рублей. Площадка позволит создать более 12 тысяч рабочих мест. «Мы приняли важное решение — построить в Жуковском один из современных государственных индустриальных парков „Союз“ нового формата. Вся земля должна работать. Когда появляются предприятия, это приятно, ведь это позволяет нам иметь средства на дальнейшее развитие и региона, Жуковского в частности», — сказал губернатор.

Часть индустриального парка займут предприятия пищевой направленности. Среди резидентов — производитель кофе и сиропов «Стоун кофе», продуктов из водорослей «Мидори Евразия», замороженных готовых изделий из теста «Бонум Фуд». На территории также появится складской комплекс формата «лайт индастриал». Капитальный ремонт и переселение аварийных домов В следующем году в Жуковском капитально отремонтируют главный корпус клинической больницы на улице Фрунзе и детскую больницу на улице Дзержинского. Сейчас в порядок приводят дошкольные отделения СОШ № 15 и СОШ № 12, а также авиационный техникум. «Идем в графике, должны закончить в конце 2027-го. Также в прошлом году привлекли 21 врача. Предоставляем все возможные меры поддержки, в том числе за счет муниципального бюджета в части жилья. Кроме того, закупили 16 единиц тяжелого оборудования», — рассказал Андроник Пак.

В прошлом году в округе построили дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Гагарина. Новоселье там отметили 236 человек, а 156 выбрали сертификаты. Еще один дом построят на улице Серова, туда смогут переехать еще более 560 жителей. Благоустройство В этом году завершат второй этап благоустройства парка культуры и отдыха на улице Пушкина, а также небольших общественных пространств на улицах Солнечной и набережной Циолковского. В следующем году в порядок приведут сквер «28 квартал», территорию у ДК на улице Фрунзе и лесопарк «Треугольный лес».

«Ключевые артерии для Жуковского — это МЦД-3 и М-5 „Урал“. С их открытием город задышал. Сейчас большой поток жителей у нас проходит через станцию. В том году мы сделали благоустройство этой территории — сквер „Отдых“», — отметил глава. Особое внимание в Жуковском уделяют поддержке участников СВО и их семей. Воробьев поблагодарил всех неравнодушных, включенных в эту работу.