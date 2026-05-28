В Клину продолжается реализация масштабных проектов в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и привлечения инвестиций. О развитии муниципалитета и ключевых направлениях работы доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву руководитель городского округа Василий Власов.

В рамках обсуждения стороны затронули вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, социальной сферы, дорожного хозяйства, поддержки участников СВО и создания комфортной городской среды.

«Вы уже несколько месяцев возглавляете городской округ Клин. Мы говорили о том, что важно сформировать команду, чтобы ключевые приоритеты, обозначенные и в указах президента, и в пожеланиях жителей, были реализованы. Перемены должны быть заметны», — отметил Андрей Воробьев. Обновление системы ЖКХ

Одним из главных направлений остается модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО» за последние два года в округе обновили 81 объект коммунальной инфраструктуры. Проведенные работы затронули более 87 тысяч жителей — это свыше половины населения округа. В 2026 году в Клину планируют реконструировать 11 котельных, построить три блочно-модульные котельные, запустить два центральных тепловых пункта и обновить семь участков тепловых сетей общей протяженностью почти 38 километров.

Кроме того, к августу в округе намерены демонтировать девять километров надземных теплотрасс.

«Это позволит устранить устаревшие и небезопасные конструкции, снизить риски аварий на коммунальных сетях и существенно повысить эффективность функционирования всей системы отопления города. Кроме того, мы договорились с коллегами по поводу дальнейшего благоустройства участков теплотрасс — эта работа на моем личном контроле», — уточнил Василий Власов. Развитие экономики Отдельное внимание власти уделяют экономическому развитию. Сегодня в округе работают около 300 крупных и средних предприятий, а также более 5,8 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В прошлом году объем инвестиций в экономику округа достиг 16,8 миллиарда рублей, а в текущем году власти рассчитывают превысить отметку в 17 миллиарда рублей. Рост ожидается в том числе благодаря развитию индустриальных парков.

«На территории нашего округа также успешно функционируют восемь сельскохозяйственных предприятий. Одно из крупнейших — агроферма „Елгозинское“, поголовье составляет около 600 голов. Сейчас там проводится полномасштабная модернизация — инвестиции в проект порядка 3,2 миллиарда рублей. Ожидается, что поголовье увеличится на 800 голов», — уточнил глава Клина.

Помощь бойцам спецоперации Среди приоритетных задач — поддержка участников специальной военной операции и их семей. В округе действует система сопровождения, при которой за каждой семьей закреплены координаторы. В зону проведения СВО регулярно отправляют гуманитарную помощь, общий объем которой уже достиг 10 тысяч тонн.

Кроме того, в апреле на базе Клинской больницы начал работать бассейн для бесплатной реабилитации бойцов и ветеранов.

Модернизация медицинской сферы Продолжается и развитие медицинской инфраструктуры. Клинская больница обслуживает около 130 тысяч человек, включая 25 тысяч детей. В ее структуру входят поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, диагностические центры и центр амбулаторной онкологической помощи.

В феврале в деревне Мисирево открыли новый ФАП, а сейчас проводят капитальное обновление операционного блока на улице Победы. Завершить работы планируют до конца года.

Обновление школ, детсадов и спортивных учреждений «У нас 49 детских садов и 35 школ. Сейчас в программе капремонта — две школы и один садик, которые мы должны открыть к началу следующего учебного года. Это гимназия № 15 имени К. Д. Ушинского и ее дошкольное отделение (Бородинский проезд, 12а), а также лицей № 10 имени Д. И. Менделеева», — рассказал глава округа.

Активно развивается и спортивная инфраструктура. После капитального ремонта в Клину уже открыли стадион «Строитель», где недавно состоялся матч с участием легенд российского футбола в рамках проекта «Выходи во двор».

До конца года планируется завершить реконструкцию Клинской спортивной школы олимпийского резерва — одной из старейших в Московской области. Благоустройство территорий Значительные изменения ожидают и общественные пространства округа. Сейчас ведется подготовка к реализации проекта «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту», который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«У нас планируется обустройство торговых рядов, улицы Ленина, замена плиточного покрытия. Здесь будет создан исторический маршрут для прогулок, сочетающий культурное наследие и современную инфраструктуру. Программа двухлетняя: в этом году — проектирование, а все работы проведем в 2027-м», — добавил Власов.

Помимо этого, в 2026 году в округе благоустроят ряд других общественных пространств. В Сестрорецком парке создадут современный спортивный кластер, а в поселке Нарынка появится новая зона отдыха с ландшафтным оформлением и декоративными скульптурами оленей. Также в округе планируют обновить шесть детских площадок, пять дворов и 10 народных троп.