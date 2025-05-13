Сегодня 19:24 Обновление школ и переселение из аварийного жилья. Глава Щелкова — о планах по развитию округа в 2025 году Глава Щелкова доложил губернатору Воробьеву о планах по развитию округа 0 0 0 Фото: Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Школы

Андрей Воробьев

Щелково

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Щелкова Андреем Булгаковым. Он руководит округом уже пять лет. На встрече обсудили, что удалось сделать за это время, и какие задачи стоят впереди. По словам губернатора, за последние годы Щелково заметно продвинулось в развитии — это касается экономики, капитального ремонта, строительства школ и благоустройства.

ЖКХ В округе отремонтировали 13 объектов водоснабжения, построили три новые котельные, а также привели в порядок почти 65 километров теплотрасс, пять котельных и центральных тепловых пунктов. «В апреле в рамках Госсовета президент запустил важный инфраструктурный проект — Щелковские очистные, самые крупные в Подмосковье. В целом это повышение качества жизни для более чем 700 тысяч человек. Для обеспечения работы очистных важна надежность системы водоотведения», — подчеркнул Воробьев.

До 2028 года в Щелкове планируют завершить реконструкцию котельной на Московской улице, построить новый напорный коллектор от Фрянова и подключить микрорайон Восточный к канализации. По словам Булгакова, сейчас большое внимание уделяют котельным в Фрянове — там появится больше модульных коммунальных объектов.

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Образование

С 2020 года в округе построили шесть новых школ и детский сад, еще восемь образовательных учреждений капитально отремонтировали. В этом году откроется детский сад на 240 мест рядом с улицей Неделина. Также планируется обновить шесть объектов: школ, детских садов и центра дополнительного образования.

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С 2026 по 2028 годы в округе приведут в порядок восемь школ, три детсада и одно учреждение допобразования. Глава округа напомнил, что по программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно заниматься спортом на 13 школьных площадках. В этом году добавятся еще две — в школе № 3 и гимназии № 2. Аварийное жилье Решение проблемы ветхого жилья — одно из приоритетных направлений округа. С 2020 года 439 человек переехали из аварийного фонда в новые квартиры. Сейчас расселению подлежат 112 домов, 84 из них — в микрорайоне Дальний Воронок. Проект расселения планируют завершить в ближайшие три года. Благоустройство «В благоустройстве, в хорошем смысле, у нас произошла революция. Мы реализовали огромное количество как небольших, так и крупных проектов. Это и благоустройство рядом с театром, скверы, например, Краснознаменский, Пролетарский, прогулочная зона вокруг Барских прудов рядом с усадьбой Гребнево, Чкаловские озера», — доложил глава округа.

Помимо этого, в Щелкове обновили и культурные объекты: отремонтировали Дом культуры имени Чкалова, где занимаются более 1,3 тысячи человек, начали реставрацию усадьбы Фряново, а также завершили первый этап капремонта Дома офицеров в Монино. Там отремонтировали зрительный зал и установили новое оборудование. Следующий этап — благоустройство территории и реконструкция фонтанов — запланирован на 2026 год.

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Спорт — еще одно значимое направление округа. В Щелкове привели в порядок 27 спортивных объектов, до 2027 года в работе еще три стадиона, а в 2026 году планируют сдать ФОК с бассейном в Монино. Здравоохранение

По словам Булгакова, в округе построили поликлинику в Новом Городке и амбулаторию в Финском. Кроме того, для комфорта жителей отремонтировали стационар и лечебный корпус в Щелкове, а также амбулаторию в деревне Медвежьи Озера.

Сейчас идет капремонт взрослой поликлиники на Парковой улице — завершить планируют до конца года. На данный момент медучреждения укомплектованы кадрами на 95%. Инвестиции и промышленность За пять лет в округ привлекли более 23 миллиардов рублей инвестиций, создали свыше двух тысяч рабочих мест. Среди крупнейших предприятий — «Щелково Агрохим», которое запустило новый цех на 20 тысяч тонн продукции в год. Помимо этого, реализуют новые проекты по технологическому суверенитету, в том числе производство станков, пластмассовых изделий и медицинских препаратов. Компания «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство антивирусных средств. До 2028 года планируют привлечь еще 20 миллиардов рублей инвестиций, создать более двух тысяч рабочих мест и открыть 85 новых производств. Поддержка бойцов СВО На встрече также подняли вопрос поддержки участников СВО и их семей. Губернатор подчеркнул, что волонтеры и депутаты обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и бойцов, которые защищают страну, и их семьи. «Недавно мы встречались с бойцами, с нашими героями СВО, семьями. Видно, что администрация работает, уделяет внимание. Но внимания много не бывает», — заключил Воробьев. В июле истекает срок полномочий Андрея Булгакова. Губернатор поинтересовался, готов ли он участвовать в конкурсе на новый срок. Булгаков ответил, что хочет продолжить работу и довести начатые проекты до конца, чтобы округ и дальше развивался.