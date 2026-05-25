Сегодня 15:05 Обновление котельных и ремонт теплосетей. Воробьев — о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры в Чехове Андрей Воробьев: 11 котельных построят и отремонтируют в Чехове в этом году 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Подмосковье

Благоустройство

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Чехов

В Московской области продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, в рамках которого модернизируют котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты. В этом году в Чехове модернизируют почти 40 объектов ЖКХ, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Ремонт теплосети на улице Чехова Глава региона посетил округ и проверил, как продвигается капитальный ремонт теплосетей на улице Чехова. По словам Андрея Воробьева, муниципалитет в 2026 году стал одним из крупнейших участников областной программы модернизации ЖКХ по объему финансирования. Работы охватят практически весь округ — помимо самого Чехова, изменения затронут села Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, а также деревни Манушкино, Крюково, Венюково и Мещерское.

«Перемены коснутся большей части округа — свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163). Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, а также более 24 километров сетей. Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева 1/2 Фото: Екатерина Агеева 2/2

Как отметил губернатор, основная задача — обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки, чтобы к началу отопительного сезона жители получили стабильное теплоснабжение, а коммунальная система округа была надежной и управляемой. Реализованные проекты и дальнейшие планы В прошлом году в Чехове уже провели реконструкцию одной котельной, построили блочно-модульную котельную и выполнили аварийно-восстановительные работы на 10 объектах теплоснабжения. В текущем году объем работ значительно увеличился — запланировали строительство и ремонт 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей общей протяженностью более 24 километров. Сейчас капитальный ремонт сетей проводят на улицах Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина, на Вокзальной площади, а также в деревне Манушкино и других населенных пунктах.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Как рассказал генеральный подрядчик Дмитрий Жебриков, одним из ключевых участков стала магистраль от котельной № 2 — крупнейшего источника теплоснабжения в округе, обеспечивающего теплом и горячей водой около 20 тысяч человек. На объекте меняют основной трубопровод диаметром 400 миллиметров, от которого зависит теплоснабжение центральной части города.

«Всего нам предстоит обновить около шести километров сетей. Модернизация будет идти по всему городу. Наша главная цель — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это позволит гарантированно запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий. А после подачи теплоносителя в дома продолжим благоустройство территорий», — пояснил генподрядчик Дмитрий Жебриков. Программа модернизации в Чехове рассчитана и на последующие годы. В 2027 году в округе планируют построить четыре блочно-модульные котельные и обновить еще пять, а в 2028 — провести реконструкцию одного из крупных объектов теплоснабжения. В округе работают 51 котельная, 18 центральных тепловых пунктов и свыше 24 километров теплосетей. Для повышения надежности системы на объектах устанавливают современные датчики телеметрии, позволяющие в режиме реального времени отслеживать параметры работы оборудования и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Фото: Екатерина Агеева 1/2 Фото: Екатерина Агеева 2/2

Сейчас такие системы уже действуют на 41 котельной и на всех ЦТП округа. Контроль за их работой осуществляет Единая диспетчерская служба. До конца года датчиками планируют оснастить все котельные Чехова.

Обновление инфраструктуры по всему региону Масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры продолжается по всему Подмосковью. С 2023 года в регионе уже обновили около 600 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов, а также почти 730 километров тепловых сетей. Только в этом году в области планируют построить и модернизировать 132 котельные и БМК, 49 центральных тепловых пунктов и более 121 километра тепловых сетей. До 2029 года в регионе намерены обновить еще 424 объекта теплоснабжения и около 800 километров сетей.